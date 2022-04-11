«الكاراتيه» يعتمد تورجاي مدرباً لـ«الكاتا»

دبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، تعيين التركي تورجاي يورت مدرباً للمنتخب الوطني في الكاتا، وذلك في الاجتماع الذي عُقد لمناقشة العديد من الأمور المهمة التي تخص اللعبة.

وقد اعتمد مجلس الإدارة في هذا الاجتماع مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالبرتغال، خلال الفترة من 22 حتى 24 من الشهر الجاري، إضافة إلى بطولة آسيا في أوزبكستان خلال الفترة من 27 حتى 31 من يوليو المقبل.

وتمت الموافقة على تشكيل لجنة لبحث كيفية تنمية موارد الاتحاد ووضع سياستها للمرحلة القادمة برئاسة راشد آل علي النائب الأول لرئيس الاتحاد، وتمت مناقشة وضع تصور لبطولات الجاليات لإضافتها إلى بطولات الموسم الرياضي القادم 2022/2023، مع توصية بإقامتها بشروط خاصة لضمان نجاحها، واستعرض رئيس اللجنة الفنية الخبير محمد عباس استراتيجية عمل اللجنة الفنية الفترة المقبلة.

كما اعتمد المجلس تشكيل اللجان العاملة الجديدة بالاتحاد لدورة 2020-2024، وهي اللجان الفنية والاختبارات والمنتخبات الوطنية والمسابقات والإعلام والحكام والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتسويق والاستثمار والأمن والسلامة والتنظيم ولجنة المرأة، وتم تحديد موعد لاجتماع مجلس الإدارة مع اللجان العاملة لوضع آلية العمل خلال الفترة المقبلة، وتم اعتماد النظام الإلكتروني الجديد للاتحاد والبدء في تشغيله.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة رقم 33 لسنة 2022، بشأن اللائحة المالية للاتحادات الرياضية وتمت مخاطبة الإدارة المالية للاتحاد بوضع سياستها المالية لتتوافق مع لائحة الهيئة مع الالتزام بها.

ترأس الاجتماع اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وراشد آل علي النائب الأول، ومروان سنكل النائب الثاني، وحميد شامس الأمين العام، د.عبد الله البادي الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي، وهشام العلماء والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.