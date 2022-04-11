مخالفة بند الولاء تطيح «دوكارا» خارج جيرسون

رضا سليم (دبي)

أقدم الموريتاني سليمان دوكارا المحترف في نادي جيرسون سبور التركي على واقعة غريبة بعد خسارة فريقه بالأربعة، بعدما اتجه إلى مدرجات الفريق المنافس واحتفل مع جماهيره بالفوز، وهو ما دفع إدارة ناديه لفسخ العقد من طرف واحد لمخالفته بند الولاء للنادي.

وفسخت إدارة نادي جيرسون سبور أحد أندية الدوري التركي عقد الموريتاني سليمان دوكارا مهاجم الفريق من جانب واحد، بسبب مخالفة اللاعب لبند في عقده وهو الولاء التام للفريق، ما يمنح النادي فسخ العقد من طرف واحد.

وبدأت قصة دوكارا بعد خسارة فريقه القاسية على يد منافسه أنطاليا سبور في الدوري التركي بنتيجة 4-1، حيث شارك بديلاً في المباراة وأقدم اللاعب على الاحتفال مع جماهير فريقه السابق دون اعتبارات لمشاعر جماهير فريقه الحالي.

وانتشر فيديو اللاعب الموريتاني مع جماهير أنطاليا سبور في المدرجات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع جماهير جيرسون سبور إلى المطالبة بفسخ عقده بعدما اعتبرت تلك الجماهير استفزازاً لها بالسلوك المخالف لأعراف كرة القدم في العالم.

وأعلن النادي التركي في بيان رسمي فسخ عقد اللاعب، الذي لم يعلق على قرار إدارة النادي على حساباته بمواقع التواصل والتزم الصمت بعد واقعة المدرجات، ويبدو أن ما أقدم عليه دوكارا جاء بسبب جلوسه على دكة البدلاء فلم يلعب أساسياً طوال 19 مباراة.

كان سليمان دوكارا قد لعب لفريق أنطاليا سبور لموسمين 2017-2018 و2018-2019 وسجل معه 16 هدفاً، قبل أن ينتقل إلى الاتفاق السعودي لموسمين، وتعاقدت معه إدارة جيرسون سبور في أغسطس الماضي ولم يسجل سوى 3 أهداف، كما سبق له أن لعب لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي.