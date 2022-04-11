سلتيكس يخطف وصافة «الشرقية» في اليوم الأخير

نيويورك (أ ف ب)

خطف بوسطن سلتيكس وصافة المنطقة الشرقية في اليوم الأخير من الموسم المنتظم، بفوزه على مضيفه القوي ممفيس جريزليز 139-110، مستفيداً من سقوط ميلووكي باكس حامل اللقب أمام مضيفه كليفلاند كافالييرز 115-133 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل الدوري اليوم الأخير من الموسم المنتظم، وجميع البطاقات ال12 المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» محسومة أصلاً في المنطقتين الشرقية والغربية، كما الحال بالنسبة للبطاقات الثماني المؤهلة إلى ملحق المنطقتين «بلاي إن» الذي سيحدد هوية الفرق الأربعة التي ستنضم إلى ال«بلاي أوف».

لكن تحسين المراكز كان على المحك في المنطقة الشرقية، إن كان من ناحية الفرق المتأهلة إلى «بلاي أوف» أو «بلاي إن»، وقد نجح سلتيكس في خطف الوصافة من باكس وما يترافق معها من أفضلية الملعب في الأدوار الإقصائية، فيما حسم بروكلين نتس المركز السابع ومعه أفضلية الملعب في ال«بلاي إن» بفوزه على ضيفه إنديانا بايسرز 134-126 بفضل كايري إيرفينج «35 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة»، وكيفن دورانت «20 نقطة مع 10 متابعات و16 تمريرة حاسمة».

وبالنسبة لنتس، لا يتعلق الأمر فقط بنيله أفضلية الملعب في ال«بلاي إن» الذي يخوضه الثلاثاء ضد كليفلاند كافالييرز ثامن المنطقة، بل أنه سيضمن تأهله إلى ال«بلاي أوف» كصاحب المركز السابع في حال فوزه ولن يضطر إلى خوض مباراة ثانية ضد الفائز من مواجهة أتلانتا هوكس وتشارلوت هورنتس.

وفي حال نجح نتس في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتخطي كافالييرز الثلاثاء، سيتواجه في الدور الأول من ال«بلاي أوف» مع سلتيكس بعدما حسم الأخير معركة وصافة المنطقة الشرقية خلف ميامي هيت، بعد فوزه الكاسح على جريزليز، وصيف المنطقة الغربية، بنتيجة 139-110.

وكان الفوز ال51 كافياً لسلتيكس من أجل التفوق على باكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، الذي أنهى الموسم المنتظم رابعاً رغم الفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 118-106، بفضل شايك ميلتون «25 نقطة» وتايريس ماكسي (25) وبغياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد، وذلك بفضل فارق المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة.

واستفاد سلتيكس على أكمل وجه من قرار جريزليز إراحة نجومه بعدما كان ضامناً وصافة المنطقة الغربية خلف فينيكس صنز، ليحقق هذا الفوز الكبير بقيادة جايسون تايتوم الذي سجل 31 نقطة بعدما نجح في 11 من محاولاته ال14 خلال 26 دقيقة فقط في أرضية الملعب، فيما ساهم جايلن براون ب18 نقطة وآل هوفورد ب13.

وإنهاء الموسم المنتظم في المركز الثاني يعتبر إنجازاً كبيراً لسلتيكس، لاسيما أنه كان قابعاً في المركز التاسع خلال فبراير.