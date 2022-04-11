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أوبيلكا يحسم مواجهة «العمالقة» ويتوج بلقب هيوستن للتنس
أوبيلكا يحسم مواجهة «العمالقة» ويتوج بلقب هيوستن للتنس
11 ابريل 2022 10:30

هيوستن (أ ف ب) 

حسم الأميركي رايلي أوبيلكا مواجهة «العمالقة» وتفوق على مثله الأعلى مواطنه جون إيسنر 6-3 و7-6 (9-7)، ليحرز لقب دورة هيوستن للتنس، رافعاً رصيده إلى أربعة ألقاب في دورات رابطة المحترفين «أيه تي بي».
ورتدت المباراة النهائية طابعاً فريداً من نوعه بعدما جمعت بين لاعبين يعتبران من الأطول قامة في تاريخ اللعبة، فأوبيلكا «24 عاماً» يبلغ طوله 2.11 م، فيما يبلغ طول ابن الـ36 عاماً إيسنر 2.08 م.
وكانت المباراة مميزة بالنسبة لأوبيلكا، إذ كان يواجه لاعباً يعتبره مثله الأعلى بحسب ما أفاد بعد النهائي، قائلاً: كان مثلي الأعلى خلال طفولتي وكنت معجباً به حتى قبل أن ألتقيه.
لكن منذ أن التقينا أصبحنا من أعز الأصدقاء وأمضينا الكثير من الوقت معاً خلال الدورات، وأصبحت أحبه أكثر من السابق.
ولم تكن المباراة هي الأولى بين اللاعبين، بل سبق أن تواجها في خمس مناسبات سابقة، وقد أكد أوبيلكا تفوقه على مثله الأعلى بخروجه منتصراً للمرة الخامسة، ما دفع إيسنر إلى القول بعد فشله في رفع رصيده من الألقاب إلى 17 وأن يتوج بطلاً لهيوستن للمرة الثانية بعد عام 2013: لقد تواجهنا في مباريات عدة وأنت تواصل الفوز عليَّ، مضيفاً بشكل مازح: أكرهك بسبب ذلك.

جون إيسنر
هيوستن
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