استقبال بالورود لـ«هوكي الجليد» بعد حصده لقب المونديال

أبوظبي (وام)

استقبلت بعثة منتخبنا الوطني لهوكي الجليد المتوج بلقب كأس العالم للعبة المستوى الثالث" أ" عقب وصولها إلى مطار أبوظبي بالورود، بعد الإنجاز الذي تحقق في منافسات المونديال التي استضافتها لوكسمبورج خلال الفترة من 3 إلى 8 أبريل الجاري بمشاركة 5 منتخبات عالمية.

كان في الاستقبال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشتوية عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية، وعلي كداس الرميثي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

و قال حمد عبيد الشرياني إن ما تحقق يعد إنجازاً كبيرا لدولة الإمارات، التي تستحق دائماً المركز الأول والميداليات الذهبية لدعمها المتواصل لأبنائها.

و أضاف الشرياني: هذا الإنجاز يعد ثمرة جهود تضافر فيها الجميع ممثلين في اللاعبين واتحاد الرياضات الشتوية ونادي أبوظبي للرياضات الجليدية، علاوة على دعم مجلس أبوظبي الرياضي الذي أسهم في وصول لعبة هوكي الجليد في الإمارات إلى المستوى العالمي وتحقيق نتائج وألقاب عالمية.

و أوضح الشرياني أن هذه المشاركة تعد الثامنة لمنتخبنا الوطني في "بطولة كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث"، وكانت أولى مشاركاتنا قبل 12 عاماً.

و أكد الشرياني أن هذا الإنجاز سيكون دافعاً لتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات خلال الفترة المقبلة ونشر اللعبة في ربوع الدولة وزيادة الإقبال عليها، خاصة بين الناشئين بمختلف مرحلهم السنية.

من جانبهم عبر اللاعبون عن سعادتهم بالاستقبال وأهدوا إنجازهم إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

و وجه اللاعب عمر الشامسي الشكر باسمه واسم زملائه إلى اتحاد اتحاد الرياضات الشتوية على التخطيط والإعداد الجيد لمشاركة المنتخب في البطولة العالمية. وقال اللاعب مبارك المزروعي: مباريات البطولة كانت صعبة للغاية لكننا خضناها باحترافية عالية رغم اختلاف طريقة اللعب في المدارس الآسيوية عن نظيراتها الأوروبية، لكن لاعبونا كانوا على قدر المسؤولية.