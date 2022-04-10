سالم عبدالرحمن بطل «شطرنج من أجل الحياة»

الفجيرة (الاتحاد) توج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج بكأس بطولة «شطرنج من أجل الحياة» الدولية التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وأُقيمت تحت شعار «عام الخمسين ومستمرون» والتي شارك فيها 168 لاعباً ولاعبة منهم 30 لاعباً من حملة الألقاب الدولية من 25 دولة. حضر البطولة الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ونائبه محمد عبدالله الزعابي، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج، ومحمد عبدالله المدير الفني لاتحاد الشطرنج، والمهندس إبراهيم جلال البلوشي أمين عام النادي. وكرمت اللجنة المنظمة لاعب منتخب الناشئين ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الموهبة الشطرنجية محمد سعيد اليليلي للمردود المميز الذي عكسه في الكثير من البطولات الدولية، كما حازت اللاعبة الأوزبكية شاه نوزا جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وحصد الأستاذ الدولي الكبير النجم الإماراتي سالم عبد الرحمن المركز الأول بعدما سجل 8.5 نقطة من أصل 9 جولات، بينما احتل المراكز من الثاني إلى السادس الأساتذة الدوليون الكبار، وحسب الترتيب الأوزبكي، سينداروف والمصري أحمد عدلي والأوكراني الكساندر والصربي ايجور والملدوفي فيرويل، كما تم تكريم الفائزين حتى المركز الرابع عشر والفائرين بالفئات العمرية. وهنأ الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة سالم عبد الرحمن وجميع الفائزين بالمراكز الأولى، متمنياً لهم المزيد من النجاح مستقبلاً، ووصف المشاركة الواسعة بأنها تعكس قوتها ومكانتها على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً أنه سيتم بحث المكاسب لتعزيزها مستقبلاً. وقال محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي: نحرص دائماً على مواكبة النقلة النوعية التي تشهدها رياضة الشطرنج على مستوى العالم وسعداء بتنظيم هذه البطولة بنسختها الرابعة والتي شهدت منافسات قوية من قبل المشاركين، ونثمن حضور لاعبين مميزين من خارج الإمارات للمشاركة، مما يعكس مكانة النادي على المستوى العالمي.