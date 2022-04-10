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جوارديولا: تركنا ليفربول «على قيد الحياة»
جوارديولا: تركنا ليفربول «على قيد الحياة»
11 ابريل 2022 00:31

لندن(د ب أ)
بدا الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، نادماً على إهدار فريقه فرصة قتل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله 2 / 2 مع ضيفه ليفربول، في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.
وأشار جوارديولا إلى أن نتيجة المباراة، تركت ليفربول «على قيد الحياة» في سباق اللقب.
وأهدر مانشستر سيتي تقدمه مرتين في المباراة عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي جابرييل جيسوس، بعدما تعادل لليفربول كل من البرتغالي ديوجو جوتا والسنغالي ساديو ماني، لينتهي اللقاء بنفس نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر في أكتوبر الماضي.
وبقي صراع المنافسة على اللقب بين الفريقين دون أي تغيير، حيث ظل مانشستر سيتي متربعاً على الصدارة برصيد 74 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه ليفربول، لتتواصل المنافسة الضارية بينهما قبل 7 مراحل على نهاية الموسم.
ويرى جوارديولا أن الفرصة أتيحت لفريقه لإنهاء السباق على اللقب - من الناحية العملية - بعدما فرض فريقه هيمنته على معظم مجريات الشوط الأول.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات جوارديولا، التي قال فيها: لقد كانت مباراة رائعة من كلا الجانبين، ويحاول كل فريق الفوز في كل لقاء في جميع المسابقات. كان لدي شعور بأننا بهذه النتيجة أضعنا فرصة، وينتابني شعور بأننا تركناهم على قيد الحياة.
وأردف جوارديولا: لكني قلت للفريق لا أريد ثانية واحدة من الحزن. أنا سعيد للغاية وسعيد بالطريقة التي لعبنا بها. عندما تفعل أشياء جيدة كثيرة، يكون الحزن موجودًا، لكني قلت لنفس (انس الأمر). قدمنا أداءً جيدًا للغاية وللأسف لم نتمكن من الفوز. بشكل عام كان الأداء جيدًا، وكنت سعيدًا ومسروراً بفريقي.
نتيجة لذلك، شدد جوارديولا على أن السباق لا يزال مفتوحًا على مصراعيه ولا مجال للخطأ.
وقال المدرب الإسباني: الفوز أو الخسارة أو التعادل لن ينهي الأمر، كان لدي شعور من قبل ولكن كلا الفريقين كانا يعرفان أن نقاط اللقاء مهمة للغاية ولعبنا من أجل ذلك. نعلم أنه في الوقت الحالي أنه إذا خسرنا أي مباراة، فلن نكون أبطالًا، وندرك أيضا أننا إذا خسرنا النقاط فلن نكون أبطالًا.
واختتم جوارديولا حديثه قائلاً: ينبغي عليهم أيضاً الفوز في جميع المباريات، لكن اليوم سيرى جميع مشجعي سيتي وليفربول أن كلا الفريقين حاولا الفوز بالمباراة. أعتقد أنه من الجيد قول ذلك. كنت أشاهد اللكمات، كنا نهاجمهم وهم يهاجموننا بأسلحتنا، وهذا أمر جيد لكرة القدم.

جوارديولا
مانشستر سيتي
ليفربول
الدوري الإنجليزي
دي بروين
ساديو ماني
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