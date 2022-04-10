كلوب: الفوز بالدوري يتطلب أن نقترب من الكمال

لندن (د ب أ)

شدد الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، على صعوبة موقف فريقه في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله 2 / 2 مع مضيفه مانشستر سيتي، في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وبقي صراع المنافسة على اللقب بين الفريقين دون أي تغيير، حيث ظل مانشستر سيتي متربعاً على الصدارة برصيد 74 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه ليفربول، لتتواصل المنافسة الضارية بينهما قبل 7 مراحل على نهاية الموسم.

وتمسك كلوب بتصريحاته قبل المباراة، التي أشار خلالها إلى أن نتيجة اللقاء ستكون حاسمة في صراع المنافسة على اللقب، موضحاً أن الأمر بات أكثر صعوبة على فريقه، مع تبقي عدد قليل من المباريات في البطولة هذا الموسم وعدم وجود مجال للمناورة.

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي على ليفربول الآن الفوز بمبارياته السبع المتبقية، بعد أن حقق 10 انتصارات متتالية في الدوري قبل هذا التعادل، قال مدرب الفريق الأحمر: نعم، أعتقد أن هذا ربما يكون صحيحاً.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات كلوب، التي قال فيها: لقد عرفنا ذلك في يناير الماضي، إذا أردنا التتويج باللقب فإنه يتعين علينا الفوز بـ18 مباراة، إذا كان بإمكاننا التعادل فقد كان مسموحاً به في لقاء السيتي. الآن لدينا مباراتان كبيرتان، بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال ومانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي في نصف النهائي ينبغي علينا الفوز بهما.

وأوضح كلوب: نحن في المكان الذي نريد أن نكون فيه، على مقربة من فريق مذهل، وقلت مرات عدة إذا لم يكن لديك حظ في الحياة، فأنت مدمر. نحن بحاجة إلى القرارات الصحيحة، وعلينا أن نكون أقرب إلى الكمال للفوز بسبع مباريات في الدوري الممتاز.

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلاً: إنه أمر جنوني، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لاجتياز هذا الفريق حتى لو كان ذلك كافياً.