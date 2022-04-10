اليوم 08:43
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
كلوب: الفوز بالدوري يتطلب أن نقترب من الكمال
كلوب: الفوز بالدوري يتطلب أن نقترب من الكمال
11 ابريل 2022 00:29

لندن (د ب أ)

 شدد الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، على صعوبة موقف فريقه في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله 2 / 2 مع مضيفه مانشستر سيتي، في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.
وبقي صراع المنافسة على اللقب بين الفريقين دون أي تغيير، حيث ظل مانشستر سيتي متربعاً على الصدارة برصيد 74 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه ليفربول، لتتواصل المنافسة الضارية بينهما قبل 7 مراحل على نهاية الموسم.
وتمسك كلوب بتصريحاته قبل المباراة، التي أشار خلالها إلى أن نتيجة اللقاء ستكون حاسمة في صراع المنافسة على اللقب، موضحاً أن الأمر بات أكثر صعوبة على فريقه، مع تبقي عدد قليل من المباريات في البطولة هذا الموسم وعدم وجود مجال للمناورة.
وعندما سئل عما إذا كان ينبغي على ليفربول الآن الفوز بمبارياته السبع المتبقية، بعد أن حقق 10 انتصارات متتالية في الدوري قبل هذا التعادل، قال مدرب الفريق الأحمر: نعم، أعتقد أن هذا ربما يكون صحيحاً.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات كلوب، التي قال فيها: لقد عرفنا ذلك في يناير الماضي، إذا أردنا التتويج باللقب فإنه يتعين علينا الفوز بـ18 مباراة، إذا كان بإمكاننا التعادل فقد كان مسموحاً به في لقاء السيتي. الآن لدينا مباراتان كبيرتان، بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال ومانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي في نصف النهائي ينبغي علينا الفوز بهما.
وأوضح كلوب: نحن في المكان الذي نريد أن نكون فيه، على مقربة من فريق مذهل، وقلت مرات عدة إذا لم يكن لديك حظ في الحياة، فأنت مدمر. نحن بحاجة إلى القرارات الصحيحة، وعلينا أن نكون أقرب إلى الكمال للفوز بسبع مباريات في الدوري الممتاز.
واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلاً: إنه أمر جنوني، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لاجتياز هذا الفريق حتى لو كان ذلك كافياً.

 

 

  

ليفربول
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
يورجن كلوب
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©