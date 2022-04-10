«النواخذة» يبحر إلى «المحترفين» للمرة الثالثة



فيصل النقبي (الفجيرة)



حجز دبا الفجيرة بطاقة التأهل إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، في الموسم المقبل 2022- 2023، بفوزه على ضيفه سيتي 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم «الأحد»، على ملعب «النواخذة» ضمن «الجولة 27» لـ «دوري الدرجة الأولى».

وسجل خماسية «النواخذة» دياجو فارياس «هاتريك» في الدقائق 28 و31 و93، وراشد محمد في الدقيقة 72، وجابريل كوتو 74، فيما أحرز هدف سيتي، هايوتو وكينو في الدقيقة 33، وشهدت المباراة طرد لاعب الأخير علي المازمي بالإنذار الثاني في الدقيقة 51.



وعزز دبا الفجيرة بفضل الفوز الـ 21 في مشواره صدارته للترتيب برصيد 68 نقطة، بفارق 9 نقاط عن العربي الثاني برصيد 59، والبطائح الثالث وله 58 نقطة، ودبا الحصن الرابع برصيد 56 نقطة، لينجح في حجز بطاقة التأهل الأولى، قبل ثلاث جولات على ختام المنافسة، ويعود سريعاً إلى «دوري المحترفين» للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ نهاية موسم 2018- 2019، بعد صعوده الأول موسم 2012- 2013، والثاني 2015- 2016.

وتبدو الفرصة مواتية أمام دبا الفجيرة لتحقيق «رقم قياسي» من النقاط، لبطل دوري الدرجة الأولى، في طريق التأهل إلى «المحترفين»، مع بقاء ثلاث جولات يلعب خلالها «النواخذة» أمام دبا الحصن، والعربي، وحتا على التوالي.

وتوجه أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمناسبة تأهل «النواخذة» للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بفضل الدعم الكبير.

وهنأ الضنحاني، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بالتأهل بفضل الدعم والمتابعة الدائمة لكافة الفرق الرياضية في الإمارة، وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الاقتصاد والصناعة بالفجيرة، وجماهير ولاعبي «النواخذة» والجهازين الفني والإداري.

وشهدت بقية مباريات ختام الجولة 27 لدوري الأولى، فوز الفجيرة على الجزيرة الحمراء 2-1، وتعادل الذيد مع جلف أف سي 2-2، وتفوق مصفوت على مسافي 1-0.