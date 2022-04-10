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كارتابيا ينقذ «الفرسان» من «فخ» فولاد خوزستان
كارتابيا ينقذ «الفرسان» من «فخ» فولاد خوزستان
11 ابريل 2022 01:42

منير رحومة (دبي)

حقق شباب الأهلي التعادل الثاني له في دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراته مع فولاد خوزستان الإيراني 1-1، مساء أمس على ملعب الجوهرة في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، وحصد «الفرسان» النقطة الثانية، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام آهال تركمانستان.
وعجز شباب الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية، تدعم حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، حيث بادر الفريق الإيراني بالتسجيل في الدقيقة 83 عن طريق هدف سجله أحمد نور بالخطأ في مرماه، قبل أن ينقذ «البديل» الأرجنتيني كارتابيا «الفرسان» ويعدل الكفة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. 

وواجه شباب الأهلي صعوبات كبيرة في الهجوم، حيث أضاع العديد من الفرص المواتية للتسجيل، ولم ينجح في ترجمة أفضليته داخل الملعب بالشكل المطلوب، على عكس المنافس الذي أجاد استثمار الفرص، ويختتم «الفرسان» الدور الأول من دور المجموعات بملاقاة الغرافة القطري.

دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
جدة
السعودية
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