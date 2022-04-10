الحبتور بطل كأس البولو

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الحبتور كأس دبي للبولو، بالفوز على فريق أبوظبي بنتيجة 8-4 في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، فيما نجح فريق هيسكث على فريق الباشا بنتيجة 6-5، في مباراة الترضية.

وعقب النهائي، توج أسامة عصمت نائب مدير عام فندي نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الفرق الأربعة الفائزة، حيث نال هيوستو كوتينيو لاعب الحبتور كأس أفضل لاعب وحصل حصانه سوستيا على جائزة أفضل خيل.

أما عن تفاصيل المباراة النهائية، فقد جاءت قوية بين الفريقين حيث بادر الحبتور بالتهديف ثم تعادل أبوظبي وتقدم الحبتور مرة ثانية لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الشوط الثاني أغلق الفريقان منطقتي المرميين إلا أن الحبتور خطف هدفه الثالث في الثانية الأخيرة.

وفي الشوط الثالث بادر أبوظبي بتعديل النتيجة بتسجيل هدفه الثاني عن طريق فارس اليبهوني، ثم تقدم الحبتور بهدف رابع ليرد عليه أبوظبي بهدفه الثالث وقبل نهاية الشوط يضيف الحبتور هدفيه الخامس والسادس.

وفي الشوط الرابع والأخير وفي الوقت الذي اهدر فيه فريق أبوظبي عدد من الضربات الجزائية يخطف الحبتور هدفين متتاليين عن طريق نجمه ونجم المباراة هيوستو كوتينيو، فيما ينجح أوسكار نجم أبوظبي في إحراز هدف فريقه الرابع منهيا المباراة بتقدم الحبتور 8-4 ويحسم كأس دبي للبولو.