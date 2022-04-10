اليوم 08:43
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
مواجهتان في كأس منصور بن زايد
مواجهتان في كأس منصور بن زايد
11 ابريل 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل اليوم منافسات النسخة التاسعة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بمواجهتين تجمع الأولى فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية مع مكتب البعثات الدراسية، بينما يلتقي فريق وكالة أنباء الإمارات «وام» مع مدارس الإمارات الوطنية، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت الراعي الفضي. ويتصدر فريق مدارس الإمارات جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويتقاسم المركز الثاني الأرشيف والمكتبة الوطنية، ووكالة أنباء الإمارات «وام» بنقطة لكل منهما، ورابعاً مكتب البعثات الدراسية.
ويتطلع مكتب البعثات الدراسية للفوز للإبقاء على آماله، عقب خسارته في الجولة الأولى أمام مدارس الإمارات الوطنية بهدفين، حيث يبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي تعادل في اللقاء السابق سلبياً مع «وام».
ويأمل فريق مدارس الإمارات الوطنية في اللقاء الثاني إلى تأكيد تفوقه والعبور إلى نصف النهائي، عندما يصطدم بوكالة أنباء الإمارات «وام»، ومن المتوقع أن يقدم كلاهما مباراة قوية للإمكانات التي يتمتعان بها.
ويشارك في البطولة 8 فرق قسمت على مجموعتين، حيث يتصدر المجموعة الأولى مكتب الأمين العام ونادي سيتي جولف «4 نقاط لكل منهما»، وخلفهما هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة صاحب النقطتين، بينما فقد فريق دائرة القضاء فرصة التأهل إلى دور الأربعة بتواجده بالمركز الأخير من دون نقاط.
من جهته أشاد خالد محمد السويدي، عضو اللجنة المنظمة، بما قدمته الفرق المشاركة في البطولة، وقال: ارتفعت وتيرة المنافسة بعد مرور الجولة الأولى التي كانت عبارة عن جس نبض.
وأضاف: عملت اللجنة المنظمة على توفير كافة مقومات النجاح، وإيجاد المناخ الملائم لكل المشاركين، لتقديم أفضل ما لديهم، نظراً للمكانة التي تتمتع بها البطولة والزخم الذي تحظى به في كل نسخة.
وواصل السويدي: سعداء بالمستويات التي شاهدناها حتى الآن، ونأمل في رؤية الأفضل مع دخول المنافسة الجولات الحاسمة، كما نحرص على أن تكون البطولة فرصة لتعزيز التواصل الرياضي لجميع المشاركين، وملتقى رياضي شبابي نطمح عبره إلى تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة، لاسيما وأن البطولة ترفع شعار المنافسة الودية، وتعميق مفهوم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وترسيخ الأخوة والمحبة بين المشاركين وسط أجواء رمضانية رائعة.

كأس منصور بن زايد
وكالة أنباء الإمارات
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©