مدية بنت حشر بطلة «دراجات ند الشبا» للسيدات

دبي (الاتحاد)

فازت الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم بلقب سباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وحققت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم المركز الأول في فئة الهواة الإماراتيات بعد إنهائها السباق في زمن قدره 1:58:36.892 ساعة، تلتها فرح المري في المركز الثاني، وحلت عائشة فولاد في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة الإماراتيين، فاز سالم عبدالله الشملي من فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول، بعد إنهائه السباق زمن 1:39:24.838 ساعة، وحل أحمد البلوشي «الشعفار جميرا» ثانياً، وعبدالله فرحان «شرطة دبي» ثالثاً.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات، فازت الأوكرانية تيتيانا ياشتشينكو «شرطة دبي» بالمركز الأول بزمن 1:47:04.315 ساعة، والكازاخستانية ريناتا سلطانوفا «شرطة دبي» ثانية، وحلت الكازاخستانية أكبيل أوسيم «شرطة دبي» ثالثة.

وفي فئة الهواة الإماراتيين للفرق، أنهى فريق الشعفار جميرا السباق متصدراً ترتيب الفرق، وجاء شرطة دبي ثانياً وتريك أم 7 في المركز الثالث، وكان فريق الشعفار جميرا قد فاز بلقب فرق الفئة المفتوحة للرجال، وفي فئة «الفرق» للسيدات فاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول برصيد 6 نقاط.

من ناحية أخرى، تصدر فريق بلدية دبي ترتيب مجموعته في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة برصيد 6 نقاط كاملة، حيث فاز في الثلاث مباريات التي لعبها مسجلًا 119 نقطة ومستقبلًا 54 نقطة، وتلاه في الترتيب فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برصيد 5 نقاط، حيث فاز على فريق مركز وريزيدانس البستان بنتيجة 28-10، وفي المجموعة الأولى تصدر فريق نادي خور فكان للمعاقين ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، مسجلًا 127 نقطة ومستقبلًا 37 نقطة، تلاه في ترتيب المجموعة فريق نادي الثقة للمعاقين برصيد 4 نقاط، حيث فاز في المباراة الأخيرة على فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بنتيجة 38 - 14.

على الجانب الآخر، اختتمت مساء أمس منافسات بطولة «كأس الخليج للبادل تنس دبي 2022»، البطولة الأولى من نوعها على مستوى المنتخبات الوطنية الخليجية، حيث التقى منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال مع منتخب قطر في المباراة النهائية.

وكان منتخبنا قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على منتخب البحرين في مباريات نصف النهائي، 3-0، ففي المباراة الأولى تغلب فارس الجناحي وحمد الجناحي على يوسف قايد وخالد الزوادي بنتيجة 7-6 و6-1، وفي المباراة الثانية فاز عمر بهروزيان وعبدالله أهلي على عبدالله محمد وعمر محمد بنتيجة 6-0 و6-3، وفي المباراة الثالثة فاز محمد النعيمي ومحمد الجناحي بانسحاب الفريق المواجه لهما.

وفي منافسات السيدات، يلتقي منتخبنا الوطني للسيدات مع منتخب عمان في نهائي البطولة، حيث فاز منتخبنا في دور نصف النهائي على منتخب الكويت (2-1)، حيث تغلبت في المباراة الأولى شيخة الجناحي ولطيفة السلمان على دانا الفقيه ومريم السراج بنتيجة 6-4 و6-1، وفي المباراة الثانية فازت فاطمة الجناحي وفاطمة المضرب على دانا خاجة ودلال الفارس بنتيجة 6-7 و6-1 و7-6، وفي المباراة الثالثة خسرت مريم الشامسي وفاطمة شاهدور من مريم السعدان وجينا القناع بنتيجة 4-6 و3-6.

وكان المنتخب العماني للسيدات قد فاز على منتخب السعودية (2-1)، ففي المباراة الأولى فازت عزة الحناي ومليحة الوايدي على نورا السليمان ونجوة سلهب بنتيجة 6-0 و6-1، وفي المباراة الثانية فازت فاطمة النبهاني ومريم البلوشي على رغدة بن وثلان وسمر العبيدن بنتيجة 6-0 و6-1، وفي المباراة الثالثة خسرت إيثار البلوشي وجود لاشكو من أريج فارح وسارة سلهب بنتيجة 1-6 و0-6، ويلتقي منتخب الكويت مع منتخب السعودية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وتعود منافسات البطولة المحلية للبادل تنس في دورة ند الشبا التي تضم 6 فئات هي فئة المبتدئين، والفئة المتوسطة، والفئة المتقدمة، والفئة الاحترافية، والفئة المزدوجة والفئة المتوسطة سيدات.