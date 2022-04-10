«سباق أوروبي» على نهائي كأس زايد للناشئين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اكتسح العين شقيقه بني ياس 9 - 1 في ختام مباريات الفريقين في كأس زايد للناشئين تحت 15 سنة، التي ينظمها نادي الوحدة، ويسدل الستار على منافساتها الخميس المقبل، ورغم ذلك لحق الفريقان بالوحدة والجزيرة اللذين ودعا أيضاً من مرحلة المجموعات، التي شهدت تفوقاً أوروبياً واضحاً، حيث تم حسم بطاقتي كل مجموعة من الجولة الثانية، لتبقى الجولة الثالثة من أجل تحديد الأول والثاني بينهما.

واحتل أيندهوفن الهولندي صدارة المجموعة الأولى وتلاه في الترتيب جيلنا السلوفاكي، ثم الوحدة ثالثاً والجزيرة في المركز الأخير، وفي المجموعة الثانية تصدر بارتيزان الصربي بعد فوزه على سبورتينج البرتغالي 3 - 1، بينما حل الأخير ثانياً، ثم العين وأخيراً بني ياس.

ويلتقي غداً الثلاثاء في نصف النهائي ايندهوفن الهولندي وسبورتينج البرتغالي، في المباراة الأولى، فيما تجمع الثانية بارتيزان الصربي وجلينا السلوفاكي، فيما تختتم البطولة الخميس بلقاء تحديد المركز الثالث، ثم يليه النهائي.

وشهدت مرحلة المجموعات فوارق كبيرة في المستوى الفني، حيث كان التفوق واضحاً للرباعي الأوروبي، مقابل مستوى أقل من فرقنا الأربعة المشاركة، والتي خسرت جميعها من المنافسين الضيوف، بينما حسم الوحدة المواجهة المباشرة مع الجزيرة والعين مواجهته مع بني ياس.

وشهدت المباريات الـ 12 للمجموعتين تسجيل72 هدفاً، ويتصدر أيندهوفن المشهد بأقوى خط هجوم بتسجيله 23 هدفاً، يليه بارتيزان بـ 16 هدفاً، ثم جلينا وسبورتينج وسجل كل منهما 10 أهداف، ثم العين بـ 9 أهداف وللوحدة هدفين، وبني ياس هدف وحيد وأخيراً الجزيرة من دون أية أهداف في مبارياته الثلاث بالبطولة.