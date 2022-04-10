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الرياضي
3 مباريات حاسمة في «مجموعات» عجمان الرياضية
3 مباريات حاسمة في «مجموعات» عجمان الرياضية
11 ابريل 2022 01:42

عجمان (الاتحاد)

تقام مساء اليوم على ملعب مركز كواترو الرياضي، 3 مباريات بالجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من بطولة كرة القدم، ضمن منافسات دورة عجمان الرياضية، وتجمع المباراة الأولى بين فريقي دائرة البلدية والتخطيط «6 نقاط» والديوان الأميري «4 نقاط» لحساب المجموعة الأولى، ويواجه فريق القيادة العامة لشرطة عجمان «6 نقاط» فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ «3 نقاط» لحساب المجموعة الثانية، بينما تجمع المباراة الثالثة الإدارة العامة للدفاع المدني «4 نقاط» وفريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف «بلا نقاط»، ويتأهل للدور القادم الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.
وفي بطولة كرة الطائرة أقيمت أمس الأول أربع مباريات مثيرة لحساب المجموعتين الأولى والثانية، وتأهل ناديا أونلي فريش والتسامح من المجموعة الأولى إلى الدور ربع النهائي. وتأهل الكوماندوز على الملك 2-صفر، ليتأهل للدور ربع النهائي متصدراً المجموعة برصيد 8 نقاط، رافقه فريق الصقور.

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