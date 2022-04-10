كأس رئيس الدولة للجو جيتسو.. العين و«بالمز» بطلا الناشئين والناشئات

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات فئة الناشئين في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية. وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً كبيراً.

وجرت مساء أمس الأول مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب وبالمراكز الثلاث الأولى، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات مشاركة أندية الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين، والوحدة، والوصل وأكاديمية بالمز الرياضية تيم 777، إذ تنافست بقوة بنظام الحزام المفتوح.

وفي فئة البنين، تمكن نادي العين من الفوز باللقب بعد تفوقه على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حل ثانياً، وحصدت أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة البنات، أحرزت أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» اللقب، متفوقة على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حل وصيفاً، وأكاديمية الوحدة في المركز الثالث.

وأبدى فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، إعجابه بالأداء القوي الذي أظهره اللاعبون واللاعبات في البطولة، وروح الإصرار والتصميم والرغبة في تحقيق الفوز وتمثيل الأندية والأكاديميات بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح الشامسي أن السبب وراء ارتفاع مستوى أداء اللاعبين واللاعبات، يعود إلى استدامة العمل والاجتهاد في التدريبات والالتزام بنظام غذائي صحي، فضلاً عن الاستفادة من المشاركة المستمرة في البطولات وتوافر فرص الاحتكاك بشكل دوري، وكذلك توافر المقومات والمرافق بالأندية والأكاديميات وبإشراف كامل من أفضل الأجهزة التدريبية.

وأشار الشامسي إلى أهمية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو بنظامها الجديد، في تعزيز جاهزية اللاعبين وصقل مواهبهم، خصوصاً أنها تقام بنظام الحزام المفتوح لتتيح تبادل الخبرات بين لاعبين يتفاوتون في المستوى، الأمر الذي ينعكس على جودة الأداء.

ولفت الشامسي إلى أن النظام الجديد الذي تعتمده البطولة في الفصل بين منافسات الناشئين والشباب والكبار، يدعم جهود الاتحاد لتطوير البطولات التي تسهم في الارتقاء بالمراحل السنية الشابة بصفتها الركيزة الأساس لتأهيل المواهب للمنتخبات الوطنية. وقال: «من المهم جداً العمل على توسيع قاعدة الممارسين من الناشئين وتعزيز أدائهم، مما له من دور محوري في إفراز المواهب وإعدادها من أجل بناء جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات للوطن في المحافل المختلفة».

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الإنجاز الذي حققه النادي بوصوله إلى منصة التتويج لكأس رئيس الدولة للجو جيتسو، يعكس نجاح الخطة الإستراتيجية المتبعة وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، المواكبة لجهود الاتحاد في نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس وفي مقدمتها الجو جيتسو، منوهاً بأن وصول فريقي البنين والبنات معاً لنهائي الناشئين يعتبر إنجازاً مميزاً يحفز اللاعبين والأجهزة الفنية على المزيد من العمل لمواصلة التميز في المستقبل.

وعبر خويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية مشرف قطاع الألعاب الفردية، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه ناشئو العين وفوزهم بأغلى الألقاب المحلية، مؤكداً أن اللاعبين وبعد حصولهم على المركز الثاني في الموسم الماضي، عقدوا العزم على مضاعفة الجهد لتحقيق الفوز والانتصار وهو ما تحقق اليوم، بفضل تفانيهم وحرصهم الكبير على تحويل الحلم إلى واقع.

وعبرت شمسة العامري لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، التي حققت لقب الناشئات مع فريقها، عن فرحتها، مشيرة إلى أن تحقيق لقب كأس رئيس الدولة للجو جيتسو إنجاز كبير يؤكد أن فريق الأكاديمية هو الأبرز على الساحة المحلية، وأن اللاعبات يجب أن يحرصن على البقاء في القمة.

وأضافت العامري: خضنا نزالات صعبة، لأن كل الفرق متقاربة المستوى، وتملك مقومات الفوز، لكننا تسلحنا بالإصرار والتصميم وتحديد الهدف واستمعنا جيداً لتوجيهات الجهاز الفني.

بدوره، أكد عبيد الكتبي لاعب نادي العين المتوج مع فريقه بلقب فئة الناشئين، سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي جاء نتيجة للعمل المتواصل والتدريبات المستمرة والتركيز في كل النزالات.

وأوضح الكتبي أن نادي العين استحق الفوز باللقب، خصوصاً أنه نجح في تخطي كل الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن نادي الشارقة للدفاع عن النفس قدم أداء بطولياً وكان منافساً قوياً.