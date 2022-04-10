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الرياضي
موناكو يتمسك بـ «الأمل الأوروبي»
موناكو يتمسك بـ «الأمل الأوروبي»
10 ابريل 2022 20:34

 
باريس (أ ف ب) 

حقق موناكو انتصاره الثالث توالياً بفوزه على ضيفه تروا 2-1، ليحافظ على آماله بحجز مركز أوروبي في الموسم المقبل، وذلك ضمن منافسات المرحلة الواحدة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ورفع نادي الإمارة رصيده في المركز السادس إلى 50 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن ستراسبورج «الرابع» ونيس «الخامس» توالياً، حيث يستقبل الأوّل ليون ويحلّ الثاني ضيفاً على لنس في وقت لاحق.
وسجل هدفي موناكو مدافعه البرازيلي كايو هنريكي من ركلة حرة مباشرة (19)، ومهاجمه البديل الألماني كيفن فولاند (57)، فيما سجل هدف الخاسر الكندي إيكي أوجبو (39).
وتعثرت آمال ليل «حامل اللقب» في البقاء ضمن السباق الأوروبي بتعادله مع مضيفه أنجيه 1-1، وسقط ليل صاحب المركز السابع مع 48 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً، قبل «ديربي» لنس السبت المقبل.
وبدوره، تعادل نانت مع مضيفه بريست 1-1 في مباراة توقفت لفترة 10 دقائق في الشوط الثاني بسبب محاولة جماهير أصحاب الأرض دخول الملعب للتعبير عن غضبهم من استفزازات مشجعي نادي «الكاناري».
ويحتل نانت المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يقبع بريست في المركز الثاني عشر مع 39 نقطة.
وحقق بوردو العريق انتصاره الأول منذ 23 يناير وترك المركز الأخير لمتز بعد فوزه عليه 3-1.
وبعد تخلفه بهدف الكاميروني ديدييه لامكيل زيه (21)، ردّ فريق المدرب دايفيد جيّون على ضيفه في الشوط الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها كل من البرتغالي ريكاردو مانجاس (52)، السنغالي مبايي نيانج (68) والكوري الجنوبي هوانج أوي-جو (88).
وبفوزه الأول في تسع مباريات، رفع بوردو حامل اللقب ست مرات والمهدد بالهبوط رصيده إلى 26 نقطة من 31 مباراة في المركز التاسع عشر، بفارق نقطة عن سانت اتيان الثامن عشر، والذي خسر أمام لوريان 2-6 الجمعة، ونقطتين عن كليرمون السابع عشر الذي مني بدوره بهزيمة ساحقة أمام باريس سان جيرمان المتصدر 1-6.

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