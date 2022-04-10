«ضربة مدمرة» لحلم نابولي!



روما (أ ف ب)

اصطدم حلم نابولي في إحراز لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، للمرة الأولى منذ حقبة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، بخسارة قاسية 2-3 على ملعبه أمام فيورنتينا الساعي إلى حجز مركز مؤهل إلى مسابقة أوروبية ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من «الكالشيو».

وكان نابولي الذي ظفر بلقب الدوري للمرة الأخيرة في العام 1990، قاب قوسين من القفز إلى صدارة الترتيب لو أنه فاز أمام 50 ألف مشجّع على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا».

لكنه بهذه الخسارة بقي ثالثاً «نفس رصيد الإنتر الثاني» بفارق نقطة خلف ميلان المتصدر «67»، والذي يلعب لاحقاً أمام تورينو.

وكان فيورنتينا سبّاقاً إلى التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس.

ثم رد نابولي بهدف رائع أحرزه البلجيكي دريس ميرتنس «58»، قبل أن يعود فيورنتينا إلى فرض سيطرة هجومية أثمرت هدفين متتاليين «الفيولا» عن طريق الفرنسي جوناثان إيكونيه «66»، والبرازيلي أرتور كابرال «72».

وقبل نهاية المباراة، خطف النيجيري فيكتور أوسيمهن هدف تقليص الفارق لمصلحة نابولي «84»، غير أن الدقائق المتبقية لم تغيّر مسار الخسارة.

ولن تكون المباراة المقبلة لنابولي سهلة أمام ضيفه روما المتجدد والساعي بدوره إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

استعاد المهاجم تشيرو إيموبيلي شهيته التهديفية للمرّة الأولى منذ إقصاء إيطاليا في تصفيات مونديال 2022، بثلاثية قادت فريقه لاتسيو إلى فوز كبير على مضيفه جنوى 4-1.

وبعد تحميله جزءاً من مسؤولية فشل إيطاليا في بلوغ النهائيات العالمية مرة ثانية توالياً، إثر خسارتها في ملحق قاري أمام مقدونيا الشمالية المتواضعة «صفر-1»، استعاد إيموبيلي ابتسامته بتسجيله ثلاثية في مرمى الحارس المخضرم سالفاتوري سيريجو.

وبعد افتتاح التسجيل عبر المونتينيجري آدم ماروشيتش بتسديدة أرضية «31»، عزّز إيموبيلي الفارق قبل الدخول إلى غرف الملابس بتسديدة جميلة في مرمى فريقه السابق في موسم 2013 في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

سجّل ابن الثانية والثلاثين الثنائية في الشوط الثاني باختراقه للمنطقة أنهاها بكرة رأسية قريبة «63».

وبرغم تقليص جنوى، المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، الفارق بنيران صديقة عن طريق الإسباني باتريك «68»، إلا أن إيموبيلي أعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف بتسجيله الهاتريك من زاوية ضيقة «76».

وكان مدربه ماوريتسيو سارّي عبّر عن أسفه من ان يصبح إيموبيلي، هداف الدوري الإيطالي ثلاث مرات، «كبش فداء» بعد إخفاق التأهل إلى المونديال، مقترحاً عليه الاعتزال دولياً.

واستعاد المهاجم المخضرم صدارة ترتيب الهدافين «24 هدفاً في 27 مباراة» من الصربي دوشان فلاهوفيتش «22» مهاجم يوفنتوس الذي سجل هدف الفوز لـ «السيدة العجوز» ضد كالياري 2-1.

ولاتسيو صاحب ثاني أقوى هجوم في الدوري «64» وراء الإنتر «65»، أصبح خامساً مؤقتاً، في مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بفارق نقطة عن روما السادس الذي يستقبل ساليرنيتانا الأخير في وقت لاحق، لكنه على بعد سبع نقاط من يوفنتوس الرابع.