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الرياضي
فيصل أول مهاجم يهز «شباك الهواة» بعد «التاسعة والثلاثين»!
فيصل أول مهاجم يهز «شباك الهواة» بعد «التاسعة والثلاثين»!
10 ابريل 2022 16:48

دبي (الاتحاد)


أحرز «المخضرم» فيصل خليل، لاعب الحمرية، أول أهدافه في دوري الدرجة الأولى، بعدما اكتفى بصناعة الأهداف في المباريات السابقة، فيما سجل هدفاً في شباك جلف أف سي، يوم 10 سبتمبر الماضي في تصفيات كأس رئيس الدولة.
وزار خليل مرمى السوري أمجد نزار حارس دبا الحصن في الدقيقة 80، وانتهت المباراة لمصلحة دبا الحصن 3-2، إلا أن خسارة الحمرية لم تمنع خليل من تصدر المشهد وصناعة الحدث، لأنه أصبح أول مهاجم، وثاني لاعب مواطن تجاوز الـ39 عاماً، يسجل هدفاً في دوري الأولى خلال الموسم الحالي.
وبات اللاعب المولود في 4 ديسمبر 1982، ثاني لاعب مواطن يتجاوز 39 عاماً يسجل في الموسم الحالي، بعد سعيد النقبي مدافع مسافي، الذي سجل بدوره هدفين.
وأكد خليل أنه ما زال قادراً على التسجيل، رغم اقترابه من الأربعين عاماً، وكان فيصل خليل عاد إلى الملاعب بعد 6 أعوام من الغياب، ووقع عقداً مع الحمرية في 3 أغسطس 2019، وتم تجديد عقده مرتين.
ويعد فيصل خليل أحد أهم الهدافين والمهاجمين في تاريخ الكرة الإماراتية الحديث، وسبق له التتويج بلقب هداف الدوري مع شباب الأهلي موسم 2008- 2009، كما حصل على جائزة أفضل لاعب مواطن لموسم 2007- 2008، وتوج مع المنتخب بأول لقب على مستوى بطولة الخليج عام 2007.

دوري الدرجة الأولى
كأس رئيس الدولة
الحمرية
دبا الحصن
فيصل خليل
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