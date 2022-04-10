رونالدينيو يتوقع «ريمونتادا» برشلونية على الريال!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قبل 7 جولات من نهاية الدوري الإسباني «الليجا»، ورغم فارق النقاط الكبير بين ريال مدريد المتصدر وبرشلونة الذي يزاحم إشبيلية على المركز الثاني، إلا أن النجم البرازيلي رونالدينيو أسطورة «البارسا» في بدايات الألفية الثالثة، لم يفقد الأمل على الإطلاق في إمكانية تضييق فارق النقاط بين القطبين الكبيرين، بل وفوز «البلاوجرانا» باللقب هذا الموسم.

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلها موقع جول العالمي، إن برشلونة - نادي عشقه، والذي أمضى فيه أفضل فترات مسيرته الكروية، بل وحصل فيه على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب 2005، قادر على تحقيق «ريمونتادا» رائعة خلال الجولات المتبقية من المسابقة.

وأشار رونالدينيو إلى حالة «ريمونتادا» شهيرة في تاريخ «الليجا»، موسم 2003-2004، عندما كان ريال مدريد متقدماً على برشلونة بفارق 18 نقطة فيما بين الجولتين 18 و38، ولكن «البلاوجرانا» نجح في تضييق فارق النقاط، وتفوق على الريال في نهاية المطاف، وأنهى المسابقة برصيد 72نقطة، بفارق نقطة عن الريال، ولكن فالنسيا أحرز اللقب في ذلك الموسم، لأنه كان المتصدر برصيد 77نقطة.

وقال رونالدينيو: لن أنسى ذلك الموسم، وإذا كان كان «البارسا» لم يحصل فيه على اللقب، فإنه نجح في حرمان «الميرنجي» من الفوز به، وكانت عودة رائعة من برشلونة، ومن الممكن تكرارها مجدداً هذا الموسم، لأن «الكتالوني» أصبح في حال أفضل منذ مجيء تشافي هيرنانديز، وتوليه القيادة الفنية للفريق، وكل شيء ممكن.