الإمارات بطل كأس آسيا لـ «سباعيات الرجبي»



رضا سليم (دبي)



تُوج منتخبنا الوطني للرجال بكأس آسيا لسباعيات الرجبي، التي أُسدل عليها الستار بمدنية بوكيت في تايلاند، متفوقاً على فرق قوية في اللعبة، ويؤكد جدارته باللقب، فيما نجح منتخب السيدات في الفوز بالميدالية الفضية والمركز الثاني، بعدما وصل إلى المباراة النهائية وخسر أمام تايلاند صاحب الأرض المصنف الخامس آسيا بنتيجة 22-5.

وتفوق منتخب الرجال على تايوان 31-0، في بداية مباريات اليوم الثاني، وفى نصف النهائي فاز على تايلاند 19-5، ليتأهل إلى المباراة النهائية للقاء سنغافورة وحسم المواجهة لمصلحته 22-17، وأهدى اللاعبون كأس البطولة إلى روح والد اللاعب يوسف لشكري.



وعقب النهائي، قام قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، بتتويج المنتخبات الفائرة بالمراكز الأولى للرجال والسيدات، وعبر عن سعادته بالظهور المشرف للمنتخبات الآسيوية في البطولة، كما هنأ منتخبي الإمارات وتايلاند، بفوزهما بلقبي الرجال والسيدات.

وأهدى محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي، الإنجاز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الداعم الأول للرياضة والرياضيين، خاصة رياضة الرجبي، وقال: الإنجاز ثمرة جهود كبيرة، وعمل جماعي متكامل، سواء من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين الذين قدموا مستويات مشرفة في البطولة.



وأضاف: احتفالية رائعة اكتملت بالفوز ببطولة الرجال، وكنا نأمل بالحصول علي كأس السيدات، إلا أن الوقوف على منصة التتويج خطوة على الطريق، والأهم أننا حققنا ما وعدنا به في البطولة، ورفع علم الدولة في المحفل الآسيوي، والإنجاز بداية جديدة وقوية لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، وهو ما يحملنا جميعاً مسؤولية المواصلة على درب الإنجازات في كل البطولات التي نشارك فيها.