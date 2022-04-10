«النسور» يُحلق بـ «اللقب الأول»



معتصم عبدالله (دبي)



ظفر خورفكان بلقب دوري الناشئين تحت 16 عاماً «الفئة الثانية»، قبل جولة على ختام المنافسة بفوزه القياسي على ضيفه مصفوت 15- صفر، ضمن الجولة السادسة وقبل الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الجزيرة «الوصيف»، والذي تفوق في الجولة ذاته على مضيفه عجمان 3-1.

ويحتفل «النسور» بلقب دوري الناشئين تحت 16 عاماً «الفئة الثانية»، والذي يعد الأول في الموسم الحالي لخورفكان في مباراة الجولة السابعة والأخيرة أمام مضيفه مليحة والمقررة الخميس المقبل على ملعب نادي الذيد.

وضمت المنافسة في «الفئة الثانية» لدوري الناشئين تحت 16 عاماً 8 أندية وهي خورفكان، الجزيرة، اتحاد كلباء، عجمان، العروبة، الحمرية، مصفوت، ومليحة.

في المقابل، يتأهب الوصل لإضافة لقب رابع على مستوى دوريات مسابقات المراحل السنية بعد دوري الأشبال 14 «الفئة الثانية» دوري الأشبال 13 «الفئة أ»، ودوري الشباب تحت 19 عاماً، حيث يترقب «الإمبراطور» التتويج الرسمي بلقب دوري تحت 16 عاماً «الفئة الأولى» في مباراة الجولة التاسعة والأخيرة أمام ضيفه العين الخميس المقبل.

ويتصدر الوصل ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 18نقطة ويلتقي في الجولة الأخيرة الوصل مع العين، فيما يلعب في التوقيت ذاته شباب الأهلي ضيافة فريق نادي رأس الخيمة، علماً بأن «الإمبراطور» بتفوق في المواجهات المباشرة على «الفرسان» بنتيجة 1-0 ضمن الأسبوع الخامس.

وأقيمت منافسة دوري الناشئين 16 عاماً على مرحلتين الأولى دوري المجموعات، حيث جرى تقسيم الفرق الـ 17 المشاركة على مجموعتين، وتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في المجموعة الأولى وأصحاب المراكز الأربع الأولى في المجموعة الثانية إلى دوري الفئة الأولى، والذي أقيم بنظام الدوري من دوري واحد لتحديد بطل «الفئة الأولى»، فيما انتقلت بقية الفريق إلى دوري «الفئة الثانية»، وأقيم بدوره بنظام الدوري من دور واحد لإعلان بطل «الفئة الثانية».