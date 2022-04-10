«سبيكرس كورنر» لجودلفين يقهر منافسيه في أميركا

دبي (الاتحاد)

واصل "سبيكرس كورنر" لجودلفين صعوده القوي هذا العام، وقهر منافسيه على مسافة 1400 متر في سباق كارتر هانديكاب للفئة الأولى الذي أقيم بمضمار اكودكت، في الولايات المتحدة.

واتجه ابن "ستريت سينس" الذي يدربه بيل موت إلى المنافسة على مسافة أقصر قدرها 7 فيرلونج، عقب فوزين رائعين على مسافة الميل في جلفستريم بارك هذا الموسم، أولهما كان في يناير بسباق فريد دبليو هوبر ستيكس للفئة الثالثة في يناير، والثاني بسباق جلفستريم بارك مايل للفئة الثانية في مطلع مارس.

وأظهر البطل البالغ من العمر أربع سنوات، سرعته المبكرة المعهودة، حيث ركض "سبيكرس كورنر" في الجهة الخارجية في بداية الأمر، فيما تسلل خصمه "ري انفيسمنت ريسك" بالجهة الداخلية بعد أول فيرلونج، حيث دخل الأربعة جميعهم في صراع على الصدارة.

وتقدم "سبيكرس كورنر" إلى الصدارة بفارق طول في نهاية المسار الخلفي، وعزز تقدمه بسهولة عند دخول المسار المستقيم حيث حاول منافسيه الستة عبثًا تضييق الفارق مع جواد الإنتاج المحلي في جودلفين.

وعند الاقتراب من آخر فيرلونج، طلب الفارس جونيور ألفارادو من "سبيكرس كورنر" التقدم أكثر، واندفع بشكل أكبر قبل أن يطلب الفارس تهدئته قريباً من خط النهاية متقدماً بفارق 4.5 أطوال عن "ري انفيسمنت ريسك".

وقال بيل موت: شعرنا أن سبيكرس كورنر مهر موهوب منذ أن كان في عمر السنتين، وتعرض لبعض العلل وفضّلنا منحه الوقت الكافي للتعافي منها، وشعرنا عقب ذلك أننا منحناه وقتاً أكثر مما كنا نفضل، ولكن الآن يبدو إن ذلك كان أمراً جيداً.

وأضاف: توجب علينا إضافة فوز من الفئة الأولى إلى رصيده وجعلناه هدفنا الرئيسي، وتسببنا في ضغط كبير عليه حسب البرنامج الموضوع حيث كان الفاصل بين آخر سباقين خمسة أسابيع وأربعة أسابيع، وبالتالي خاض مجموعة من السباقات المتقاربة بالفعل.

وإلى ذلك أضاف جونيور الفارادو: تحوّل سبيكرس كورنر إلى الحصان الذي كنا نطمح في وصوله إلى هذا المستوى، وكان يحظى بتقدير كبير للغاية لدينا قبل أن يخوض مشاركته الأولى، وبعدها تعرض لاثنين من العوارض الصحية الخفيفة، وركزنا على معرفة رغبات الحصان.

وأضاف: إنه في جاهزية عالية، وأخبرت بيل أن بإمكانه الآن الزج به في أي منافسة. بتكوينه الحالي وأسلوبه في الركض، يتسبب لي في بعض القلق لأنه يكون هادئاً في المسار الخلفي، ولا تشعر انه سيكون جواد سرعة على الإطلاق، ويوفر كل طاقته، وحينما تفتح البوابات، يعرف المهمة المطلوبة.