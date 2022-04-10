إمبيد يجدد آمال سيكسرز في «البلاي أوف»

فيلادلفيا (أ ف ب)

أبقى العملاق الكاميروني جويل إمبيد على آمال فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بإنهاء الموسم المنتظم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المركز الثالث لترتيب المنطقة الشرقية، وذلك بتسجيله 41 نقطة و20 متابعة قاده بها للفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 133-120.

وبعدما ضمن ميامي هيت (53-28) صدارته للمنطقة الشرقية ما يترافق معها من أفضلية الملعب في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" التي تنطلق السبت المقبل، تبقى المنافسة قائمة خلفه على تحسين المراكز.

ويحتل ميلووكي باكس حامل اللقب الوصافة ومن خلفه بوسطن سلتيكس وسيكسرز، مع بقاء مباراة لكل من الفرق الثلاثة تخوضها الأحد.

وتبدو الوصافة محسومة إلى حد كبير لصالح باكس (51 فوزاً مقابل 30 خسارة)، فيما يملك سلتيكس وسيكسرز نفس الرصيد (50-31) مع أفضيلة المواجهات المباشرة لصالح الفريق الأخضر الأسطوري.

وكل ما بإمكان سيكسرز تحقيقه هو انتزاع المركز الثالث من سلتيكس، شرط فوزه على ضيفه ديترويت بيستونز في مباراته الأخيرة في الموسم المنتظم، وخسارة منافسه على أرض ممفيس جريزليز وصيف المنطقة الغربية.

وأبقى سيكسرز على آماله بإزاحة سلتيكس بفضل إمبيد الذي نجح في 14 من محاولاته الـ17 في مباراة السبت ضد بايسرز، لينهي اللقاء بـ41 نقطة مع 20 متابعة.

وضمن إمبيد منطقياً لقب هداف الدوري بمعدل 30.4 نقطة في المباراة، أمام نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (29.9)، ما يمنحه فرصة أكبر لمزاحمة الأخير ونجم دنفر ناجتس الصربي نيكولا يوكيتش على لقب أفضل لاعب في الدوري (أم في بي) الذي ناله الأخير الموسم الماضي.

قال إمبيد بعد الفوز: قلتها سابقاً، أريد أن أسيطر في كل ليلة، فيما اعتبره مدربه "منهجياً وتاريخياً". تابع: بصرف النظر عن الأوصاف التي تريدون إلصاقها به، هذا ما كان عليه".

أضاف العملاق الكاميروني: نعمل على ما يجب إكماله في "البلاي أوف". التأكد من أن الجميع مرتاح هجومياً واليوم كان مثالاً على ذلك. تحرّكت الكرة، وجدنا الزملاء المناسبين والجميع حصل على لمسته.. وهكذا يجب أن نلعب في"البلاي أوف" إذ أردنا النجاح".

ولعب جيمس هاردن دوراً مؤثراً في فوز فريق المدرب دوك ريفرز على بايسرز، الذي خرج خالي الوفاض من الموسم ولم يتأهل حتى إلى الملحق "بلاي إن" المخصص لأصحاب المراكز من 7 إلى 10، بتسجيله 22 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة.

وبعد غيابه عن تسع مباريات وثلاثة أسابيع لعلاج ركبته اليمنى، قاد جا مورانت ممفيس جريزليز إلى فوز كبير على نيوأورليانز بيليكانز 141-114، حيث أنهى المباراة برصيد 21 نقطة و9 تمريرات حاسمة، في 27 دقيقة أمضاها على أرض الملعب.

وعبّر مورانت عن سعادته للعب للمرة الأولى منذ منتصف مارس: شعرت بحال جيدة، تعبت من ارتداء الملابس العادية".

تابع: أنا جاهز لمساعدة زملائي في الدفع في نهاية الموسم. متحمس للعودة.

أردف: انزعجت كثيراً لعدم اللعب. احتاج إلى مباراة أو اثنتين لأكون جاهزاً للبلاي أوف.

وكان ديلون بروكس أفضل مسجل لجريزليز (23 نقطة) الذي ضمن منذ فترة الحلول وصيفاً في الغربية، وسيلاقي في الدور الأول من "البلاي أوف" الفائز بين مينيسوتا تيمبروولفز ولوس أنجلوس كليبرز اللذين يخوضان البلاي إن. والخاسر من هذه المواجهة يحتفظ بفرصة التأهل إلى "البلاي أوف" بمواجهته الفائز بين نيوأورليانز بيليكانز وسان أنتونيو سبيرز، على أن يلتقي الفائز في الدور الأول من البلاي أوف مع فينيكس صنز متصدر الدوري.