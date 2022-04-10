«يد» الشارقة وشباب الأهلي.. اللقب الأخير

رضا سليم (دبي)

تأهل فريقا الشارقة وشباب الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، بعد فوزهما في الدور نصف النهائي حيث تخطى الشارقة عقبة فريق الجزيرة وصيف النسخة الماضية، بنتيجة 30- 23، في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي العين وانتهى شوطها الأول بتقدم الملك الشرقاوي 14-11.

وفاز شباب الأهلي على الوصل بنتيجة 31-25، في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى شوطها الأول بتقدم الفرسان 15-11.

وتعتبر هذه البطولة هي المسابقة الرابعة والأخيرة في أجندة الموسم، بعدما حصد الشارقة ثلاثية الدوري والسوبر وكأس نائب رئيس الدولة، ويسعى رجال الشارقة للعلامة الكاملة بتحقيق الرباعية، بالحصول على كأس رئيس الدولة للمرة الرابعة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، فيما يبحث الفرسان عن العودة وختام الموسم بالفوز ببطولة، ومن المنتظر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد اليد مكان النهائي، والذي سيقام على صالة محايدة حيث تعد صالتي الوصل والنصر الأقرب لإقامة النهائي.