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الرياضي
أميركا تصطاد «الذهبية السادسة» في «عالمية المبارزة»
أميركا تصطاد «الذهبية السادسة» في «عالمية المبارزة»
10 ابريل 2022 13:09

دبي (الاتحاد)
تُوج الأميركي صامويل إمريك بطلاً في «سلاح الآيبيه»، بالفوز على الإسرائيلي ساريد عالون 15-9، في اليوم الثامن وقبل الأخير لبطولة العالم المبارزة، المقامة حالياً بمجمع حمدان الرياضي في دبي.
ورفعت الميدالية رصيد منتخب أميركا إلى 6 ذهبيات بإجمالي 13 ميدالية منها فضيتان و5 برونزيات، وهو ما منح الفريق فرصة الاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة.
قال إمريك: لم أكن أتوقع مطلقاً أنني سأكون بطلاً العالم، كنت متراجعاً بعض الشيء ولكن في النهاية، وبمزيد من الحماس ورغبة الانتصار، حصدت لقباً مهماً في مسيرتي.
وفي نهائي الفتيات، فازت التركية إلينا أرتورك بـ «الذهبية» بالتفوق على الأوكرانية آنا ماكسيمنكو 15-11، وقال إرتورك: سعادتي لا توصف لأنني بطلة العالم، وكنت أنتظر البطولة لفترة طويلة، وعملت بجد، والآن حققت الفوز، وأقمت معسكراً طويلاً من أجل بطولة العالم خلال الصيف الماضي، وتدربت بجدية حتى أحقق طموحي، وهو النجاح والذهبية في الحدث الكبير.
وقام بتتويج الأبطال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي، وماكدونالد رئيس الاتحاد الأميركي للمبارزة.
من جهة أخرى، قام عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي بزيارة البطولة ومجمع حمدان الرياضي، وكان في استقباله المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، والدكتورة هدى المطروشي أمين عام الاتحاد، مدير البطولة وعبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، وزار العواني أماكن الفحص الطبي، واعتماد البطاقات لجميع المشاركين وأماكن تدريبات اللاعبين، وزيارة معرض الأدوات الرياضية والشركات الراعية، ووجه العواني الشكر إلى الجنة المنظمة برئاسة الشيخ سالم بن سلطان على الجهد الكبير لإنجاح الحدث العالمي والترتيبات الرائعة من الجوانب كافة.

مجمع حمدان الرياضي
بطولة العالم للمبارزة
سالم بن سلطان القاسمي
عارف العواني
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