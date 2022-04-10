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لوكلير «2 من 3»
لوكلير «2 من 3»
10 ابريل 2022 11:31

 
برلين (د ب أ)


حقق تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، فوزه الثاني من أصل ثلاثة سباقات أقيمت في بطولة العالم لسباقات سيارات «افورمولا-1»، وذلك بفوزه بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي أقيم اليوم «الأحد»، بينما فشل بطل العالم ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في إنهاء السباق.

ولم يجد لوكلير، متصدر فئة السائقين، أي منافسة على صدارة السباق، خاصة أنه تصدره منذ البداية، لاسيما وأنه انطلق من المركز الانطلاق الأول.
وخسر فيرستابن المزيد من النقاط في صراعه على لقب العالم، عندما توقف في اللفة 40 من أصل 58 لفة على مضمار ألبيرت بارك في ملبورن البالغ طوله 5278 كيلومتراً، مبلغاً عن «شم رائحة بعض السوائل الغريبة».
وهذه هي المرة الثانية خلال العام الحالي التي يفشل فيها فيرستابن في إنهاء السباق، وهو ما يترك فريق فيراري متربعاً على صدارة فئة المصنعين، رغم أن كارلوس ساينز، سائق فيراري الثاني، انتهت مشاركته في السباق في الحصى بعد لفتين فقط.
وجاء سيرجيو بيريز، سائق ريد بول الثاني، في المركز الثاني، وجورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز الثالث، متفوقاً على زميله بالفريق لويس هاميلتون الذي حل رابعاً.
يذكر أن السباق المقبل هو سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى في مدينة إيمولا الإيطالية يوم 24 أبريل الجاري.

بطولة العالم للفورمولا 1
أستراليا
تشارلز لوكلير
فيراري
ريد بول
ماكس فرستابن
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