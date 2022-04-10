المدرب «غير السعيد» مرشحاً لـ «المدفعجية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



ما زال أرسنال ينافس لإنهاء الدوري الإنجليزي بين الأندية الأربعة الأولى، حتى يضمن اللعب في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» الموسم المقبل، رغم الهزيمتين المتتاليتين أمام كريستال بالاس صفر-3، وبرايتون 1-2، ويحتل «المدفعجية» حالياً المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي توتنهام المركز الرابع وله 57 نقطة، بعد فوزه الكبير على أستون فيلا 4-صفر.

غير أن أرسنال لم يعد «سيد مصيره»، وإنما يعتمد على نتائج الأندية الأخرى المنافسة له على دخول «المربع الذهبي»، ما يجعل موقف الإسباني ميكيل أرتيتا مديره الفني «هشاً» ويفتح الباب لتأكيد بعض الشائعات التي ترددت بشأن رحيله عن أرسنال بنهاية الموسم.

وكشفت صحيفة «الميسيجيرو» النقاب عن أن اسم الإيطالي ماوريشيو ساري «63 عاماً» المدير الفني الأسبق لتشيلسي والمدرب الحالي لفريق لاتسيو الإيطالي، يتردد بقوة في أروقة النادي اللندني، لتولي قيادة أرسنال خلفاً لأرتيتا، استناداً إلى خبرته السابقة في إنجلترا ،عندما كان مديراً فنياً لتشيلسي، وقاده إلى الفوز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويعتبر هذا الموسم أول موسم لساري مع لاتسيو، وأفادت بعض المصادر الصحفية الإيطالية بأنه غير سعيد هناك بسبب الطريقة التي ينتهجها هذا النادي في سوق الانتقالات، وإنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي، إذا لم تقم الإدارة بعقد الصفقات التي يريدها لدعم صفوف الفريق، ويستند في ذلك إلى بند في عقده يمنحه حرية فسخه، إذا ما حصل على فرصة جيدة من نادٍ خارج إيطاليا.

ويحظى ساري بالتقدير والاحترام من جانب مجلس إدارة أرسنال، الذي يثق في قدراته وإمكانياته مدرباً، والتي كان تشيلسي شاهداً عليها قبل بضع سنوات، عندما كان ساري مديراً فنياً لـ «البلوز».