اليوم 08:39
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
يلتقي سيتي اليوم.. «النواخذة» وموعد مع التأهل الثالث لـ«المحترفين»
يلتقي سيتي اليوم.. «النواخذة» وموعد مع التأهل الثالث لـ«المحترفين»
10 ابريل 2022 00:55

فيصل النقبي (الفجيرة)


استعاد العربي وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على التعاون 0 - 2، حيث سجل للعربي ألكسندر أزيريدو هدفين في الدقيقتين 5 و15 ليرفع رصيده إلى النقطة 59 وبفارق نقطة عن البطائح الثالث.
وحافظ الحصن على المركز الرابع بفوزه الصعب على الحمرية 2- 3، حيث سجل أهداف الحصن محمد المربوعي في الدقيقتين 15 و84 وأندرسون موراو في الدقيقة 75، فيما سجل هدفي الحمرية عبدالرحمن محمد في الدقيقة 25 وفيصل خليل في الدقيقة 80، ليرفع الحصن رصيده إلى النقطة 56، ويواصل منافسته على بطاقة التأهل الثانية يكتفى الحمرية بنقاطه 50
وفي آخر مباريات اليوم الأول انتصر حتا على الرمس 1-2، حيث سجل لحتا أنطونيو رزوا «هدفين» في الدقيقتين 21 و81،وللرمس ليما في الدقيقة 54
وتقام اليوم «الأحد» 4 مباريات، أهمها على الإطلاق مواجهة دبا الفجيرة مع سيتي، حيث يبحث «النواخذة» عن التأهل الثالث في تاريخه إلي «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يستضيف سيتي على ملعبه في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يصل في حالة فوزه إلى «النقطة 68» وهذا ما يعني ابتعاده عن البطائح بعشر نقاط مع تبقي ثلاث مباريات للبطائح في البطولة، ويلتقي أيضاً اليوم مصفوت مع مسافي والفجيرة مع الجزيرة الحمراء والذيد مع جلف أف سي.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©