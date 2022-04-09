يلتقي سيتي اليوم.. «النواخذة» وموعد مع التأهل الثالث لـ«المحترفين»

فيصل النقبي (الفجيرة)



استعاد العربي وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على التعاون 0 - 2، حيث سجل للعربي ألكسندر أزيريدو هدفين في الدقيقتين 5 و15 ليرفع رصيده إلى النقطة 59 وبفارق نقطة عن البطائح الثالث.

وحافظ الحصن على المركز الرابع بفوزه الصعب على الحمرية 2- 3، حيث سجل أهداف الحصن محمد المربوعي في الدقيقتين 15 و84 وأندرسون موراو في الدقيقة 75، فيما سجل هدفي الحمرية عبدالرحمن محمد في الدقيقة 25 وفيصل خليل في الدقيقة 80، ليرفع الحصن رصيده إلى النقطة 56، ويواصل منافسته على بطاقة التأهل الثانية يكتفى الحمرية بنقاطه 50

وفي آخر مباريات اليوم الأول انتصر حتا على الرمس 1-2، حيث سجل لحتا أنطونيو رزوا «هدفين» في الدقيقتين 21 و81،وللرمس ليما في الدقيقة 54

وتقام اليوم «الأحد» 4 مباريات، أهمها على الإطلاق مواجهة دبا الفجيرة مع سيتي، حيث يبحث «النواخذة» عن التأهل الثالث في تاريخه إلي «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يستضيف سيتي على ملعبه في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يصل في حالة فوزه إلى «النقطة 68» وهذا ما يعني ابتعاده عن البطائح بعشر نقاط مع تبقي ثلاث مباريات للبطائح في البطولة، ويلتقي أيضاً اليوم مصفوت مع مسافي والفجيرة مع الجزيرة الحمراء والذيد مع جلف أف سي.