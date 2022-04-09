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الرياضي
أميركا تتصدر مونديال المبارزة
أميركا تتصدر مونديال المبارزة
10 ابريل 2022 02:42

علي معالي (دبي)

أضافت البعثة المصرية الميدالية الثانية لها في بطولة العالم للمبارزة، والمقامة في مجمع حمدان الرياضي في دبي، حيث نال محمد ياسين الميدالية الفضية في سلاح سيف المبارزة «فردي» للشباب بعد الخسارة بنتيجة 13- 15 أمام المجري كيشتيلي في المباراة النهائية، وحلّ في المركز الثالث لفئة الشباب اللاعب البريطاني جيمس جيل والفرنسي أبرين.
وفي نفس الوقت ارتفعت محصلة أميركا من الميداليات إلى 12 ميدالية منها 5 ذهبيات، وفضيتان و5 برونزيات، لتحافظ على صدارتها لبطولة العالم بعد نهاية منافسات اليوم السابع من البطولة التي يشارك فيها 1660 لاعباً ولاعبة يمثلون 102 دولة.
وفي منافسات سيف المبارزة الآيبيه تحت 20 سنة فتيات فردي، فازت الأميركية هادلي هوسيسيان بالمركز الأول وذهبية البطولة، بعد تغلبها على الإسرائيلية نيكول بيجين بنتيجة 15-10، بينما حلّت الأميركية كيتيكي والتركية إيرينا أتاتورك في المركز الثالث والثالث مكرر.
وتوّج اللاعبات واللاعبين الفائزين كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، يرافقه عبدالمنعم إلهامي الحسيني رئيس الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.
وعبّر المجري كيشتيلي عن سعادته قائلاً: لا أستطيع تصديق ذلك حقاً، لأنني قبل شهر تقريباً فزت بالبطولة الأوروبية للناشئين، والتي كانت أكبر نتيجة لي في مسيرتي حتى الآن، وهذا مجرد حلم.
وأضاف: كان التعادل صعباً أثناء المباراة، ولكن تغير شيء ما لذلك نجحت في التتويج، وما سأقوم به مستقبلاً هو كيفية مطاردة أحلامي للحفاظ على القمة العالمية بعد الذهب الذي حققته في دبي.
وقالت الأميركية هادلي هوسيسيان: لقد كنت أعمل مع مدربي بجدية كبيرة، وبعد يوم طويل وسنة طويلة أعيش شعوراً رائعاً بعد تحقيق هذه النتيجة.
وأضافت: ظللت هادئة في المباراة، وعرفت أنه يمكنني القيام بعمل جيد وحصلت على اللقب والذهبية وهذا يعني الكثير لي، بالفعل لقد كانت سنة صعبة.

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