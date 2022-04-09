الهلال يستطلع «السادسة»



الرياض (أ ف ب)

تشهد الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في كرة القدم، مواجهة قوية بين الهلال السعودي حامل اللقب والريان القطري الاثنين في الرياض، بعد بداية إيجابية للفريقين في النسخة الجديدة من البطولة القارية.

وحقق الريان بداية طيبة في المجموعة الأولى بعد فوزه على استقلال طاجيكستان 3-2 بفضل هدفين من الإيفواري يوهان بولي، فيما حقق الهلال، حامل اللقب أربع مرات «رقم قياسي» فوزا صعبا على الشارقة الإماراتي 2-1.

وشرح مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياس بداية مشوار فريقه لموقع الاتحاد الآسيوي «بداية كل بطولة تكون صعبة ومعقدة، ولكن فريقنا استطاع أن يقدم مستوى جيداً في هذه المباراة، على الرغم من الأخطاء التي ارتكبناها، وأشيد باللاعبين الذين تمكنوا من حسم النتيجة وإفراح جماهيرنا».

وعاب دياس على لاعبيه التسرّع بسبب رغبة الاندفاع من أجل التسجيل ما أثر على تركيزهم.

لكن الهلال الذي يغيب عنه مهاجمه البيروفي الدوري أندري كاريو المصاب، تعرض لصفعة كبيرة بعد إصابة مهاجمه الدولي صالح الشهري بتمزق عضلي قوي.

في المقابل، قال التشيلي نيكولاس كوردوفا مدرب الريان بعد الفوز الصعب على استقلال «خطتنا كانت تقوم على السيطرة على المباراة ومواصلة السيطرة على الكرة، وقد كانت هذه الخطة فعالة لقطف الثمار في النهاية».

وفي المجموعة الثانية، يبحث كل من الشباب السعودي وضيف 1993 والقوة الجوية العراقي عن فوزه الثاني، بعد تخطي الأول مضيفه مومباي سيتي الهندي بثلاثية صريحة، والفوز المتأخر للثاني على الجزيرة الإماراتي 2-1.

الشباب الذي يواجه الجزيرة الاثنين شدّد مدربه الروماني ماريوس شوموديكا على ضرورة معالجة إهدار الفرص برغم ثلاثية مومباي «يجب أن نركز أكثر من أجل تسجيل المزيد من الأهداف، حيث إننا أهدرنا أكثر من 8 فرص».

تابع شوموديكا الذي سجل لفريقه الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيجا هدفين «المباراة المقبلة أمام الجزيرة أكثر صعوبة، ولا يمكن قبول إهدار عدد كبير من الفرص خلالها».

وفي المباراة الثانية، يأمل القوة الجوية في الحاق خسارة ثانية بمومباي ترفع رصيده إلى ست نقاط، برغم الظروف التي يمرّ بها فريقه.

قال مدربه حكيم شاكر «لم نلعب أي مباراة منذ 33 يوماً، لم تكن استعداداتنا كافية قبل هذه البطولة، وكنا نفتقد عدداً من اللاعبين بسبب الإصابة».

-وفي مجموعة ثالثة شهت تعادلين بين فولاد خوزستان الإيراني والغرافة القطري دون أهداف وأهال التركمانستاني مع شباب الأهلي الإماراتي 1-1، يلعب الأخير مع فولاد والغرافة مع أهال.

وأعرب الإيطالي أندريا ستراماتشوني مدرب الغرافة القطري عن ثقته في الظهور بصورة أفضل في المباريات التالية بعدما تعادله مع فولاد خوزستان.

قال مدرب إنتر الإيطالي السابق إن فريقه "بحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم مع درجات الحرارة، هذا التعادل مجرد البداية بالنسبة لنا في البطولة، ويجب أن نحافظ على صبرنا، ولكننا بشكل عام غير راضين تماماً عن النتيجة، وفي ذات الوقت يجب أن نقلب الصفحة ونتطلع للمباراة التالية، ولم يلعب فريقي في هذه البطولة منذ بضع سنوات، واللاعبون لا يمتلكون بعد خبرة المنافسة».

وفي المباراة الثانية، يلعب شباب الأهلي مع فولاد، بعد تحسّر مدربه مهدي علي على إهدار الكثير من الفرص في مواجهة أهال، قال: عندما تهدر الكثير من الفرص في الشوط الأول فإنك تتأثر على الجانب الذهني، وقد شاهدنا ذلك يحصل معنا في الشوط الثاني، لا يوجد مباريات سهلة في مجموعتنا، وقد كان آهال جيداً للغاية في الدفاع».

وفي المجموعة الرابعة، ستكون مهمة الدحيل القطري صعبة لتعويض خسارته الافتتاحية أمام التعاون السعودي 1-2، عندما يلاقي سباهان الإيراني الفائز على باختاكور الأوزبكستاني 3-1.

شرح المدرب الجديد للدحيل المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو أسباب خسارة فريقه «سنحت لنا العديد من الفرص الخطيرة السانحة للتسجيل خاصة في الشوط الثاني، وكنا نستحق تحقيق الفوز، ولكن بطولة كبيرة، مثل هذه لا تحتمل الأخطاء، حيث استغل المنافس بعض أخطائنا، وسجل هدف الانتصار في وقت حاسم، بحاجة إلى زيادة التركيز على الجانب الذهني أكثر منه على الجانب البدني».

في المقابل، يبحث التعاون عن فوز ثان عندما يلاقي باختاكور على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وقد قلل مدربه الهولندي جون فان دن بروم من أهمية الحديث المبكر عن التأهل «لا أريد التحدث عن فرص التأهل للدور القادم الآن لأننا ما زلنا في البداية، على الرغم من أن الانتصار في الجولة الأولى هام وجاء أمام فريق قوي ومرشح للمنافسة بقوة للتأهل عن هذه المجموعة».

وفي المجموعة الخامسة، التي خيّم فيها التعادل 1-1 على مباراتي السد القطري وناساف الأوزبكستاني، والوحدات الأردني مع الفيصلي السعودي، يلعب الأخير مع السد والوحدات مع ناساف.

وأعرب الإسباني خافي جراسيا مدرب السد، بطل 1989 و2011، عن فخره بأداء فريقه الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين وخرج بنتيجة التعادل مع ناساف على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام «يمكن القول أنني فخور بجهود اللاعبين، حيث أننا نافسنا بصورة جيدة رغم حالتي الطرد، وأظهرنا حالة ذهنية جيدة، توجب علينا أن ندافع، ونجحنا بذلك، الحصول على نقطة واحدة غير كافٍ، ولكنني فخور باللاعبين».

وأكمل السد المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد المدافع عبدالكريم حسين في الدقيقة 27 وبيدرو ميغيل بالدقيقة 64.

خصمه المقبل الفيصلي الذي حصد نقطته الأولى في البطولة، اعتبر مدربه اليوناني مارينوس أوزونيديس «مجموعتنا صعبة جداً، وقد شاهدنا ما حصل في مباراة السد وناساف، نحن الفريق الذي يمتلك أقل خبرة، يجب أن نصنع المزيد من الفرص للتسجيل ونحترم الخصوم».

بدوره، يبحث الوحدات عن الفوز أمام ناساف، وقال مدربه رائد عساف بعد التعادل مع الفيصلي «كنا نستحق تحقيق الفوز في هذه المباراة، وذلك بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها، وتحديداً في الشوط الثاني، ويجب أن ننقل اهتمامنا للمباراة الثانية أمام ناساف، حيث يجب أن نحاول الحصول على النقاط الثلاث».

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية من المركز الثاني.