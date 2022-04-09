«ليفا» يعيد «الفارق 9»



برلين (أ ف ب)



أعاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق بين بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر، وفريقه السابق بوروسيا دورتموند إلى 9 نقاط، وذلك بحسمه مباراة الديربي البافاري ضد أوجسبورج 1-صفر، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد خسارته «المستحقة» الأربعاء بحسب اعتراف مدربه يوليان ناجلسمان على أرض فياريال الإسباني صفر-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حقق البايرن عودة موفقة إلى معركة الدوري، وخرج بالنقاط الثلاث من مباراة ضيفه أوجسبورج، وإن كان بصعوبة بالغة من هدف سجله ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء.

وأعاد البايرن الفارق الذي يفصله عن دورتموند إلى 9 نقاط، قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، وذلك بعدما قلصه الأخير إلى 6 نقاط بفوزه على مضيفه شتوتجارت 2-صفر.

وكان ناجلسمان أمام مهمة صعبة ضد أوجسبورج، ليس بسبب قوة الخصم، بل لأن تركيز لاعبيه منصبٌ على ما ينتظرهم الثلاثاء حين يستضيفون فياريال في الإياب.

وكان ناجلسمان صريحاً بقوله إن فريقه كان يستحق الخسارة في تقييمه لمباراة الأربعاء التي وضعت حداً لـ22 مباراة متتالية لبايرن، من دون خسارة خارج الديار في المسابقة القارية الأم، وتحديداً منذ سبتمبر 2017 عندما سقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، حين كان الأخير تحت إشراف مدرب فياريال الحالي أوناي إيمري.

وقبل التفكير بمباراة الثلاثاء، تجنب بايرن منح دورتموند أي أمل بالعودة من بعيد لحرمانه من اللقب العاشر توالياً في الدوري، وتخطى عقبة أوجسبورج الذي أحرجه ذهاباً بالفوز عليه 2-1، محققاً انتصاره الأول على جاره منذ مايو 2015.

وباستثناء الموقعة المرتقبة على أرضه مع دورتموند في المرحلة 31، يبدو طريق البايرن ممهداً من الآن وحتى نهاية الموسم، أقله على الورق، إذ يواجه أرمينيا بيليفيلد السادس عشر حالياً، ماينتس العاشر، شتوتجارت الخامس عشر وفولفسبورج الرابع عشر.

وكان انتصار السبت تاريخياً لكل من المخضرم توماس مولر ويوزوا كيميتش، إذ رفع الأول رصيده إلى 300 فوز، وبات ثالث لاعب في تاريخ البايرن يصل إلى هذا الرقم أو أكثر بعد الحارسين السابق أوليفر كان «310» والحالي مانويل نوير«313».

لكنه بات اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري يصل الى المباراة 300 بقميص فريق واحد.

أما بالنسبة لكيميتش، فحقق انتصاره الـ150 في 196 مباراة بقميص البايرن، ليعادل الرقم القياسي للدوري من حيث عدد الانتصارات في هذا العدد من المباريات والمسجل باسم نجم بايرن السابق الهولندي أريين روبن.

وكما كان متوقعاً، ضغط بايرن منذ البداية لكن من دون خطورة تذكر على مرمى الحارس البولندي رافال جيكييفيتش حيث بدا فريق ناجلسمان عاجزاً عن بناء الهجمات واختراق الدفاع المتماسك للضيوف.

وبقي الوضع على حاله حتى نهاية الشوط الأول الذي جاء باهتاً تماماً من قبل الطرفين، لكن الوضع تحسن في مستهل الثاني حيث كان البايرن قريباً جداً من افتتاح التسجيل في أول محاولة له بين الخشبات الثلاث عبر رأسية ليفاندوفسكي بعد عرضية من الفرنسي بنجامان بافار، إلا أن جيكييفيتش تألق وحرم مواطنه من هدفه الثاني والثلاثين في الدوري هذا الموسم.

ومع دخول الكندي ألفونسو ديفيس والنمساوي مارسيل سابيتسر وقبلهما جمال موسيالا، بدا البايرن أكثر نشاطاً وخطورة وكان قريباً مجدداً من الوصول الى الشباك بتسديدة بعيدة لكيميتش تألق جيكييفيتش في صدها «63».

ومع الوصول إلى ربع الساعة الأخير من اللقاء، بدأ الإحباط يشق طريقه إلى لاعبي ناجلسمان الذين اعتقدوا أن الفرج جاء بتسديدة من مشارف المنطقة لكينجسلي كومان، إلا أن محاولة البديل الفرنسي مرت بجانب القائم الأيسر «74».

لكن الفرج جاء أخيراً بهدية من الإنجليزي ريس أوكسفورد الذي لمس الكرة بيده داخل المنطقة المحرمة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها ليفاندوفسكي بنجاح «82»، مانحاً بايرن انتصاره الثاني والعشرين، ورافعاً رصيده الشخصي إلى 32 هدفاً في الدوري و46 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وبعد ثلاث هزائم متتالية، ابتعد فولفسبورج عن منطقة الخطر وعقّد وضع ضيفه أرمينيا بيليفيلد باكتساحه برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها لوكاس نميشا «11 و38»، وماكسيميليان أرنولد «48»، وماكس كروزه «53»، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر على حساب فولفسبورج، وبفارق 8 نقاط عن بيليفيلد الذي يحتل المركز السادس عشر المؤهل لخوض ملحق فاصل ضد ثالث الدرجة الثانية.

ويبدو جرويتر فورت في طريقه لمغادرة دوري الأضواء الذي صعد إليه هذا الموسم للمرة الأولى منذ 2013-2014، وذلك بتلقيه الهزيمة التاسعة عشرة بعد سقوطه على أرضه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين سجلهما الفرنسيان ماركوس تورام «18» والحسن بليا «24 من ركلة جزاء».

وتجمد رصيد جرويتر فورث عند 16 نقطة في المركز الأخيرة بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان مع بقاء خمس مراحل على نهاية الموسم.

وفرط ماينتز بفوز هام لصراعه من أجل المشاركة القارية الموسم المقبل، إن كان في «يوروبا ليج» أو «كونفرنس ليج»، بعدما تقدم على مضيفه وأحد منافسيه القاريين كولن بهدفين سجلهما يوناثان بوركارت «14»، والنمساوي كريم أونيسيو «55»، قبل أن يعود صاحب الأرض من بعيد، ويخرج منتصراً 3-2 بفضل أهداف التونسي إلياس السخيري «60» والبديل النمساوي ديان ليوبيشيتش «78» ولوكا كيليان «82».

ورفع كولن رصيده الى 43 نقطة في المركز السابع موقتاً بانتظار نتيجة أونيون برلين «41»، فيما تجمد رصيد ماينتز عند 38 في المركز العاشر.