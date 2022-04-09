سهيل بن بطي يفتتح «الهوكي الرمضانية»



رضا سليم (دبي)



في سهرة رمضانية متميزة دشن اتحاد الهوكي مسيرة في الدورة الجديدة، بالبطولة الرمضانية الأولى، والتي انطلقت مساء الجمعة بمنتزه الشارقة الوطني، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف الجنسيات.

حضر الافتتاح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية، في الهيئة العامة للرياضة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله الدح رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد مدير إدارة الشؤون الرياضية والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، وفاطمة الرميثي نائب رئيس الاتحاد، وخالد مراد الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الاتحاد، خالد الظنحاني، ومنذر المذكي، وأحمد سعيد، ومنى الشامسي.

وقدمت فرقة موسيقى شرطة الشارقة عرضاً من المقطوعات، خلال مراسم حفل الافتتاح، في وجود الفرق المشاركة.

وأسفرت مباريات اليوم الأول عن فوز «دادا باي» على العربي 3-1، وأبوظبي على المتحدة 5-1، والنمور الهندية على أكس بيتر 6-4، ولاكنور على أسود لانكا 3-2.

وتتواصل المباريات يومياً في ملاعب المنتزه الوطني حتى موعد الختام يوم 17 رمضان الكريم.

وعبر الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، عن سعادته بحضور انطلاقة البطولة وقال: تنظيم البطولة الأولى في الموسم بجهد متميز من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الجديد، ويسهم في انتشار اللعبة، وتعتبر بداية طيبة للاتحاد، والمتميز في الهوكي أنها تضم عدد كبير من الجاليات، وهو ما يحفز الاهتمام بكل الألعاب.

وامتدح اللواء سيف الزري الشامسي، حرص اتحاد الهوكي على تنظيم البطولة الأولى في الموسم، رغم قصر الوقت من تشكيل الاتحاد، وقال: التنظيم يحسب للاتحاد الذي يعمل في تناغم وانسجام واضح، ووصول عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقاً أمر جيد، ودليل على نجاح البطولة، قبل أن تبدأ، وخطوة مهمة في بداية مشوار عمل مجلس إدارة الاتحا،د تدفع جميع الهيئات والدوائر للتعاون في تطوير وانتشار اللعبة.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، حرصت على المشاركة بفريق شرطة الشارقة في أول بطولة، انطلاقاً من دورها المجتمعي والرياضي، مؤكداً حرصهم على دعم كل الاتحادات في برامجها للتطوير.

وأكد عبد الله سلطان الدح، سعادتهم بتنظيم أول بطولة رسمية للخماسي، مع بداية عمل الاتحاد الجديد، بمشاركة 16 فريقاً، ووسط اهتمام كبير من الهيئة العامة للرياضة، مشيراً للتعاون المثمر مع شرطة الشارقة، وقدم الشكر إلى اللواء سيف الزري الشامسي على متابعته وتوجيهاته بمشاركة فريق يمثل شرطة الشارقة، وقال: هذا ليس غريباً عليه بصفته أحد الرياضيين المعروفين.

وقدم عبد الله الدح الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، على تعاونه ودعمه اللوجستي في تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن الاتحاد لا تتوفر له ملاعب خاصة به حالياً، ولكن بتعاون مجلس الشارقة الرياضي، توفرت الملاعب على وجه السرعة في المنتزه الوطني.

وشدد عبد الله الدح على السير بخطوات ثابتة لتطوير اللعبة وانتشارها وتكوين فرق وطنية ينعكس إيجاباً على منتخبات وطنية قوية، وتشهد في الفترة المقبلة مزيد من الاهتمام، من خلال التواصل مع المدارس وتنظيم دورات تأهيلية للحكام والمدربين.