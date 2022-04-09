صفعة لأحلام «الشياطين» من «المهددين»!

لندن (أ ف ب)

عاد مانشستر يونايتد إلى نتائجه المتذبذبة، وسقط بهدف أمام مضيفه إيفرتون المهدد بالهبوط، في المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فتقلّصت فرصه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفيما يتأهل أول أربعة أندية من «البريميرليج» إلى المسابقة القارية الأولى، تجمّد رصيد اليونايتد عند 51 نقطة من 31 مباراة في مركز سابع مخيب هذا الموسم لصاحب الرقم القياسي في عدد مرات إحراز لقب الدوري «20».

اليونايتد الفائز على توتنهام والمتعادل مع ليستر في مباراتيه الأخيرتين، مُني بخسارة ثامنة هذا الموسم، وبات على بعد ثلاث نقاط من أرسنال الخامس الذي لعب مباراة أقل، ويستقبل برايتون الثالث عشر في وقت لاحق.

في المقابل، تنفس إيفرتون بقيادة مدربه لاعب الوسط الدولي السابق فرانك لامبارد الصعداء، وذلك بعد خسارته 6 مرات في آخر 7 مباريات قبل لقاء السبت، فرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر على باب منطقة الهبوط إلى «تشامبيونشيب»، وبفارق أربع نقاط عن بيرنلي الذي يلعب الأحد على أرض نوريتش.

واستهل لامبارد المباراة تحت ضغط كبير للابتعاد عن هبوطه الأول منذ 1954، بعد نيله ست نقاط فقط في تسع مباريات بعد حلوله بدلاً من الإسباني رافايل بينيتز.

وبعد كرتين للعائد ماركوس راشفورد صدّهما حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، افتتح إيفرتون التسجيل خلافاً لمجريات اللعب عن طريق جناحه الشاب أنتوني جوردون الذي أطلق تسديدة قوية من حافة المنطقة ارتدت من المدافع المنحوس في الآونة الأخيرة هاري ماجواير وخدعت الحارس الإسباني دافيد دي خيا «27».

في الشوط الثاني، لم تشفع محاولات راشفورد أو المهاجم البرتغالي العائد كريستيانو رونالدو أمام مرمى «التوفيز» في الدقائق الأخيرة التي ابتسمت للفريق «الأزرق» وجماهيره المحلية، ليحقق فوزه الثاني توالياً على أرضه بعد خسارتين في ملعبي وستهام وبيرنلي.

وعبّر الألماني رالف رانغنيك، المدرب الموقت لـ «اليونايتد»، عن خيبته جراء الخسارة «طبعاً ستخيب إذا لم تسجل في 95 دقيقة، كانت بدايتنا جيدة وتعين علينا ترجمة السيطرة لمزيد من الفرص، ثم تلقينا هدفاً من كرة مرتدة أفقدنا تماسكنا».

وعن تشتيت انتباه فريقه عبر الحديث عن استقدام مدرب جدد، أضاف «ليس عذراً، سيكون هناك مدرب جديد الموسم المقبل، لن يؤثر إذا أُعلن عن ذلك الآن أو بعد عشرة أيام».