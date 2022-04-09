إشادة بالإنجاز العالمي لمنتخب هوكي الجليد



أبوظبي (الاتحاد)



تصل مساء اليوم بعثة منتخب هوكي الجليد عبر مطار أبوظبي الدولي، بعد التتويج بكأس العالم «المستوى الثالث أ» في البطولة التي أقيمت في لوكسمبورج من 3 إلى 8 أبريل الجاري، بمشاركة 5 منتخبات، هي الإمارات، وتركيا، وتركمانستان، والصين تايبيه، ولوكسمبورج، وحقق فيها منتخبنا الوطني الفوز في جميع مبارياته، وحصد «العلامة الكاملة» بـ 12 نقطة من دون أي خسارة.

واستلم جمعة محمد الظاهري قائد منتخب هوكي الجليد كأس العالم «المستوى الثالث أ» من جيورجس أنجل وزير الرياضة في لوكسمبورج، وذلك خلال مراسم التتويج الرسمية التي جرت في آخر أيام البطولة، بحضور هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، رئيس بعثة المنتخب، وخالد القبيسي مدير المنتخب والجهاز الإداري والفني المرافق للبعثة، كما تقلد اللاعبون الميداليات الذهبية، وحصل المنتخب أيضاً على جائزة أفضل دفاع في البطولة، وجاءت الميداليات الفضية من نصيب تركيا، والبرونزية لمنتخب لوكسمبورج.

وفي إحصائية بعد ختام البطولة، جاء هجوم منتخبنا الأقوى في البطولة، حيث سجل 41 هدفاً مقابل 23 هدفاً لصاحب المركز الثاني، كما يملك أقوى دفاع، وعليه 11 هدفاً، في حين استقبل الثاني 22 هدفاً، كما منتخبنا فاز في جميع مبارياته، ولم يخسر مباراة، وحصل على «العلامة كاملة» 12 نقطة جميع مبارياته.

ولاقى خبر تتويج منتخب هوكي الجليد صدى واسعاً في الشارع الرياضي الذي أشاد بهذا الإنجاز، معبرين عن فرحتهم وفخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه رياضة هوكي الجليد في الدولة، وما حققه شباب الإمارات في البطولة العالمية، وطالب البعض منهم بتسليط الضوء على هذه الكوكبة من اللاعبين المواطنين، وقارن البعض الآخر هذا الإنجاز المهم برياضات أخرى يتأملون أن تحذوا حذو منتخب هوكي الجليد.

وانهالت التهاني والتبريكات بالإنجاز الكبير على اتحاد الرياضات الشتوية من العديد من الجهات والشخصيات الرياضية في الدولة، حيث هنأ عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي الاتحاد بهذا الإنجاز الكبير، معبراً عن سعادته وفخره لما تحقق في البطولة العالمية.

وخليجياً، هنا فهيد حمد فهيد رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي، معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس الاتحاد، بالإنجاز العالمي، معتبراً تحقيقه فخر لأبناء الخليج جميعاً.