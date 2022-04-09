السيتي وليفربول.. «قمة العالم»!



أبوظبي (الاتحاد)



تتوجه الأنظار إلى «ملعب الاتحاد» لمتابعة المباراة المرتقبة بين بين مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، ووصيفه ليفربول الذي يبتعد عنه بفارق نقطة، غداً «الأحد» في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتصل القيمة السوقية لـ «السيتيزن» و«الريدز» إلى «ملياري يورو»، وبالتالي فإن مباراتهما هي «قمة العالم»، وبمثابة الصراع الناري في «البريميرليج»، ومواجهة أقوى من «كلاسيكو الأرض» الشهير بين ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا.

ويقف التاريخ إلى جانب «السيتي»، لأن ليفربول فشل في الفوز على الأخير في عقر داره منذ عام 2015.واعترف جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن هناك نقاطاً ضعيفة قليلة في ليفربول يمكن أن يستغلها فريقه، وقال: في الأوقات التي نواجههم فيها يوجد دائماً مبارياأخرى خلال المباراة، قرارات كثيرة، العديد من الإجراءات، والعديد من التفاصيل للفريقين.

وأضاف: الفريقان جيدان، ولكننا نحاول استكشاف نقاط الضعف الموجودة عندهم، إنها قليلة ولكننا نحاول كشفها، وفي الوقت نفسه، نحن نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، لذلك يجب أن نلعب بطريقتنا، واجهناهم في مرات عديدة بالفعل، ليس فقط في الدوري الممتاز، وكانت كلها مباريات متقاربة وجيدة.

ويتوقع جوارديولا أن يكون هناك بعض اللحظات الصعبة على مانشستر سيتي، ولكنه يشعر أن هذه اللحظات هي التي سيكون للجماهير دور كبير فيها.

ولم يحقق ليفربول أي انتصار في آخر 5 زيارات لملعب الاتحاد في الدوري، ويأمل جوارديولا أن تساعد الجماهير في أن تبقي الملعب مكانا صعباً على لاعبي ليفربول.

ويدرك مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب أن أي نتيجة للمباراة لا تعني أن الأمور قد حسمت في ما يتعلق باللقب.

ويرى الألماني الدولي إيلكاي جوندوجان، أن المباراة المرتقبة هي «الأعظم في القارة»، وقال قائد فريق السيتي: إن أفضل فريقين في أفضل دوري سيتواجهان، وكلاهما في دائرة أقوى المرشحين في دوري أبطال أوروبا، وعندما أتابع التقارير الصحفية في ألمانيا في العطلة الأسبوعية، يبدو أن الاهتمام بالمباراة هو في الوقت الراهن أكبر من الاهتمام بالدوري الألماني.

وأعرب جوندوجان «31 عاماً» عن اعتقاده بأن الفوز في المباراة سيمنح الفريق الفائز ميزة نفسية على الأقل، وسيدخل الفائز وهو صاحب الحظ الأوفر في بقية المباريات، والمسألة لا تتعلق بالنقاط وحسب بل بالثقة في النفس.