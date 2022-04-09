«الصاروخ الصاعد» ينتظر ديوكوفيتش في «مونتي كارلو»

مونتي كارلو (أ ف ب)

يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في التنس إلى الملاعب في دورة مونتي كارلو الأسبوع المقبل، حيث قد يلاقيه الإسباني الواعد والصاعد بسرعة صاروخية كارلوس ألكاراز في الدور ربع النهائي.

لكن ديوكوفيتش الذي يستهل الاثنين أسبوعه الـ365 على رأس التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، لم يخض سوى دورة وحيدة في أربعة أشهر.

بعد ترحيله الشهير من ملبورن لعدم تلقيحه ضد فيروس كورونا، وحرمانه من لقب عاشر في أستراليا، ظهر الصربي فقط في دبي حيث لم يكن مجبراً على تلقي اللقاح وخاض ثلاث مباريات فقط في فبراير الماضي.

رفضه تلقي اللقاح عنى ابتعاده عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز.

وفيما غاب ديوكوفيتش عن الساحة، ظهر اسم جديد صاعد بقوة، فقد بهر ألكاراز البالغ 18 عاماً عالم الكرة الصفراء، عندما أصبح ثالث أصغر متوّج في ميامي.

ونتيجة سحب القرعة، قد يلاقي ديوكوفيتش «34 عاماً»، المتوّج مرتين في مونتي كارلو، الإسباني الصاعد بقوة في الدور ربع النهائي.

وخلافاً لديوكوفيتش، نادراَ ما غاب ألكاراز عن الملاعب في 2022، فقد خاض 20 مباراة خسر فيها مرتين فقط.

ارتقى من المركز 133 عالمياً إلى الحادي عشر في غضون سنة.

بالإضافة إلى تتويجه في ميامي، أحرج ألكاراز مواطنه الأسطورة رافايل نادال في إنديان ويلز قبل خسارته أمامه في نصف النهائي.

قال ألكاراز: لطالما تطلعت إلى رافا، شاهدت دوماً أبرز لحظاته ومبارياته وتعلمت منها الكثير«.

كان الماتادور أول المهنئين لألكاراز بعد تتويجه في ميامي، مشيراً إلى فوز»تاريخي".

واستفاد نادال من غياب ديوكوفيتش في ملبورن، فانفرد بالرقم القياسي لعدد إحراز ألقاب البطولات الكبرى «21»، لكن ابن الخامسة والثلاثين سيغيب عن مونتي كارلو حيث أحرز 11 لقباً قياسياَ، وذلك لإصابته بضلعه في إنديان ويلز خلال الخسارة في النهائي ضد الأميركي تايلور فريتز.

يأمل الإسباني أن يستعيد لياقته لخوض دورة مدريد في وقت لاحق الشهر الجاري، كجزء من تطلعه للمشاركة في بطولة رولان جاروس على أرض ترابية، حيث يبحث عن تعزيز رقمه القياسي الخارق وإحراز اللقب الرابع عشر في مسيرته الزاخرة.

كما يغيب عن مونتي كارلو المصنف ثانياً عالمياً الروسي دانييل مدفيديف، الغائب حتى شهرين بسبب خضوعه لجراحة لمعالجة فتق.

كما يغيب المصنف سادساً عالمياً الإيطالي ماتيو بيريتيني، بعد خضوعه لجراحة بيده ستبعده أيضاً عن دورتي مدريد وروما.

ويحمل لقب الدورة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس صاحب 3 ألقاب على الأراضي الترابية من أصل سبع في مسيرته، علماً أن لقب مونتي كارلو هو الماسترز الوحيد في خزائنه.

بلغ العام الماضي نهائي رولان جاروس، حيث رضخ أمام ديوكوفيتش مهدراً تقدمه بمجموعتين. لكن اليوناني خسر في الدور الثالث في إنديان ويلز وثمن النهائي ضد ألكاراز في ميامي.

وقد يتواجه اليوناني مع الألماني ألكسندر زفيريف في نصف النهائي، هذا إذا تخطي الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم في ربع النهائي وزفيريف الروسي أندري روبليف الثامن ووصيف النسخة الأخيرة.

ويشارك المخضرم السويسري ستانيسلاس فافرينكا «37 عاماً»، صاحب لقب نسخة 2014 عندما تغلب على مواطنه الأسطورة روجيه فيدرر.

تراجع حامل لقب ثلاث بطولات كبرى والمصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، إلى المركز 236 عالمياً بعد خضوعه جراحتين بقدمه اليسرى العام الماضي. وتعود مباراته الأخيرة في دورات المحترفين إلى دورة قطر في مارس 2021.

شارك في دورة متواضعة في ماربيا الشهر الماضي، لكنه خسر في الدور الأول أمام السويدي إلياس إيمير المصنف 131 عالمياً.

وتشهد هذه البطولة بداية رحلة الوادع للفرنسي جو ويلفريد تسونجا المصنف خامساً عالمياً سابقاً، الذي سيعتزل بعد مشاركته في رولان جاروس.

وتقام نسخة مونتي كارلو الحالية أمام جماهير كاملة لأول مرة منذ العام 2019، بعد إلغاء نسخة 2020 وإقامة 2021 وراء أبواب موصدة.