فولف: هاميلتون مستمر في فورمولا1 ليبقى جزءاً من النهضة

ملبورن (د ب أ)

يرى توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، أن لويس هاميلتون سيظل في فورمولا1 لسنوات عديدة أخرى، رغم أن بداية السائق البريطاني لهذا الموسم كانت غير مرضية.

ويتواجد سائق مرسيدس هاميلتون، الذي يسعى للحصول على لقب العالم للمرة الثامنة، خلف منافسيه من ريد بول وفيراري. ويبتعد هاميلتون عن تشارلز لوكلير من موناكو، متصدر فئة السائقين بفارق 29 نقطة، وسيبدأ سباق الجائزة الكبرى الأسترالي المقرر إقامته غداً الأحد من مركز الانطلاق الخامس.

ومهمة هاميلتون هي الفوز، ورغم أنه يبدأ العام الأول من عقده الذي يستمر لمدة عامين، والذي ينتظر أن يحصل منه على 80 مليون جنيه إسترليني.

لذا، فهل يمكن أن تدفعه آلات مرسيدس، ذات الأداء الضعيف، إلى الاعتزال المبكر؟ وأجاب فولف في مقابلة مع وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا»: بالطبع لا.

يمكنك أن ترحل إذا أصبحت لا تحب ما تفعله حالياً، ولكن لويس يحب ما يفعله.

وأضاف: «فرناندو ألونسو «40 عاماً» يريد أن يستمر لثلاثة أعوام مقبلة. اليوم، الرياضيون يعتنون بأنفسهم بشكل أفضل بكثير. هناك معرفة كبيرة بالعلم، التغذية، الصحة والجانب الطبي منه، ولويس في حالة جيدة. أسلوب حياته منضبط بشكل كبير الآن، ومازال أمامه العديد من السنوات المقبلة».

وأكد: أليس هذا تحدياً عظيماً له؟ كان في مكلارين. بعد ذلك انتقل لمرسيدس عندما لم يكن عظيماً، وفاز بستة ألقاب هنا. أخطأ الفريق حالياً، ولكن يمكنه أن يكون جزءاً من النهضة مرة أخرى.

وهيمن فريق مرسيدس على الرياضة منذ 2014 مما سمح لهاميلتون ليصبح النجم. ولكن مرسيدس، الفائز بآخر ثمانية ألقاب لفئة المصنعين، فشل في اعتلاء القمة وفقاً للقواعد الجديدة.

وقال فولف، الذي أشرف على نجاح الفريق غير المسبوق: لا أنام، وهذا ليس بسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. لا أنام لأنني أفكر في كيفية الوصول للقمة. إنها حالة ذهنية بائسة.

وتابع: يجب أن أبحث عن حلول، وأنا أحاول أن أطور نفسي من أجل تقديم أداء أفضل.

وأضاف: هل سنقاتل على لقب العالم؟ توقعاتي من موقف حسابي بحت هو لا، نحن بطيئون جداً. يجب أن يكون هذا مجرد فترة عابرة وليس دوامة من الهبوط طويلة المدى. ستكون عابرة، لذلك نحن بحاجة لفهمها بشكل صحيح الآن، ليس على ساعة الإيقاف ولكن عقلياً.