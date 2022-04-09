بنوزة بطل سباق «دراجات ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

حلق الدراج المغربي هشام بنوزة من فريق الشعفار للدراجات الهوائية، بلقب سباق الدراجات الهوائية الذي يقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، بعدما أنهى السباق لمسافة 71 كم في زمن قدره 1:28:23.07 ساعة، تلاه الدراج الجزائري عبدالرحمن منصوري بزمن 1:28:25.34 ساعة، وحل الدراج المغربي أنس العبدية من فريق الشعفار ثالثاً خلال 1:28:25.48 ساعة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال، فاز الإماراتي خالد ناصر السويدي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 0:39:23.65 دقيقة، تلاه الجزائري عبدالقادر رحماني ثانياً وحل أندري فيجوين ثالثاً، وفي فئة كبار المواطنات والمقيمات للسيدات فازت الأميركية نتيس لينتون بالمركز الأول بزمن قدره 0:47:21.03 دقيقة، تلتها الهولندية جوهانا إتش أوبكن والفلبينية ماريا كورازون أسيس على التوالي.

وفي فئة أصحاب الهمم «دراجات الطريق» فاز عبدالله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن قدره 0:22:12.71 دقيقة، تلاه ذياب جاسم المهيري وأحمد محمد البدواوي.

وفي فئة أصحاب الهمم «دراجات اليد» فاز عايض علي الأحبابي بالمركز الأول خلال 0:27:18.93 دقيقة، تلاه بدر عباس وعبدالله يونس عبدالله، وفي فئة أصحاب الهمم المكفوفين فاز عبدالله عبدالرحمن بالمركز الأول بزمن 0:45:11.57 دقيقة، تلاه عبدالرحمن أحمد ومحمد سعيد النقبي.

من ناحية أخرى، واصل منتخبنا الوطني للبادل تنس انتصاراته في منافسات كأس الخليج للبادل دبي 2022، البطولة الأولى من نوعها على مستوى المنتخبات الوطنية الخليجية، وتابع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس منافسات البطولة، حيث تصدر منتخبنا المجموعة الثانية في منافسات الرجال بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على نظيره الكويتي (3-0)، ففي المباراة الأولى تغلب محمد الجناحي وعبدالله العبدالله على علي حياة وداوود هشام بنتيجة 7-6 و6-2، وفي المباراة الثانية فاز عمر بهروزيان وعبدالله الأهلي على عبدالرحمن الوضاحي ومحمد عبدالله بنتيجة 6-3 و7-5، وفي المباراة الثالثة فاز محمد النعيمي وفارس الجناحي على أحمد الربيع ونجيب الوضاحي في المجموعة الأولى 6-1، وبالانسحاب في المجموعة الثانية، ليضرب منتخبنا الوطني موعداً في نصف النهائي أمام شقيقه البحريني.

كما ضرب منتخب قطر موعداً في نصف النهائي أمام المنتخب الكويتي، بعدما تصدر المجموعة الأولى، عقب فوزه على منتخب البحرين بثلاث مباريات دون رد، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6-0 و6-2، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6-7 و7-6 و6-4، وانتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6-3 و6-3.

وفي منافسات السيدات يلتقي منتخبنا الوطني في نصف النهائي مع نظيره الكويتي، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره العماني الذي فاز أول من أمس، على منتخب قطر بثلاث مباريات كاملة، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6-1 و6-1، وانتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6-4 و7-5.