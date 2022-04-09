الرماية.. «المشهد الأول» في «عجمان الرياضية»

عجمان (الاتحاد)



تتواصل التحضيرات لانطلاق منافسات الرماية ضمن دورة عجمان الرياضية، والتي تقام مراحلها النهائية في الفترة من 14 إلى 16 رمضان في نادي مصفوت للرماية والفروسية، وسط إقبال كبير على التسجيل من المشاركين المواطنين، لخوض غمار المنافسة لإظهار مهاراتهم والمنافسة على الجوائز، حيث يحصل الثلاثة الأوائل في فئات البطولة الثلاث على ميداليات وجوائز قيمة.

وأكدت اللجنة المنظمة العليا جاهزيتها لتنظيم الحدث، واعتمدت برنامج البطولة الذي ينقسم إلى ثلاث فئات، رماية بندقية الشوزن «فردي رجال» لأعمار 16 سنة فما فوق، ورماية مسدس هدف الأطباق «فرق رجال» لأعمار 18 سنة فما فوق، بالإضافة إلى رماية بندقية السكتون صحون «فرق نساء» لأعمار 16 سنة فما فوق.

ومن جانبٍ آخر تواصلت الإثارة في منافسات كرة القدم، حيث حقق الديوان الأميري فوزاً كبيراً على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 6-1، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف دائرة البلدية والتخطيط المتصدر، ونال علي المسافري جائزة نجومية المباراة، وفي المجموعة الثانية فاز فريق جامعة عجمان على الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 3-1، واختير يوسف صافي نجماً للمباراة، ليقفز جامعة عجمان للمركز الثاني بـ3 نقاط، ويتراجع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمركز الثالث بنفس النقاط، في حين بقي القيادة العامة لشرطة عجمان منفرداً بالصدارة بـ 6 نقاط، وحسم دائرة التنمية الاقتصادية مباراته مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفوز عليه 3-1 في مباراة حصل فيها عبد الله علي الجمحي على جائزة رجل المباراة، ليحتل دائرة التنمية الاقتصادية المركز الثالث خلف الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة النقل، بينما بقي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية دون نقاط.

وشهدت الجولة الثانية من منافسات كرة الطائرة فوز شباب دبي على الفهود 2-صفر، والدفاع المدني على الأكاديمية الأولمبية 2-1 لحساب المجموعة الثالثة، فيما حقق الأكارم الفوز على الشباب 2-صفر، وأبطال الطائرة على النصر 2-1 ضمن المجموعة الرابعة.