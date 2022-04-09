«الناشئين» تسجل بداية قوية لكأس رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

حجز ناديا الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والعين موقعهما في نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو لفئة البنين والمنافسة على اللقب، بينما تتنافس كل من أكاديمية بالمز الرياضية ونادي الوصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية. أما على صعيد فئة البنات، فقد تأهل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية إلى النهائي، بينما يتنافس ناديا العين والوحدة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهدت البطولة التي انطلقت أمس الأول، منافسات قوية بالمرحلة التمهيدية من نزالات الناشئين «تحت 16 عاماً، ضمن البطولة التي أقيمت في صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، بأداء اللاعبين واللاعبات ومستوياتهم الفنية في اليوم الأول من المنافسات، ما يعكس قوة الاستعدادات والتدريبات المستمرة، وجهود الأندية والأكاديميات في وضع البرامج التي ترتقي بجاهزيتهم وقدراتهم وتأهيلهم للمنافسة والحرص على تحقيق الانتصارات.

وقال الظاهري: إن فئة الناشئين هي المستقبل والجيل القادم من الأبطال الذين سيمثلون المنتخب الوطني، وهؤلاء المبدعون على البساط اليوم، سيواصلون المسيرة الناجحة للإمارات وريادتها العالمية في رياضة الجو جيتسو.

وأضاف الظاهري: جميع الأندية والأكاديميات كانت حريصة على التواجد بقوة في هذه البطولة الأهم على أجندة الجو جيتسو المحلية، والتي تشهد تطوراً سريعاً منذ انطلاقتها، وهي بذلك تواكب رؤية الاتحاد وتلعب دوراً مهماً في نشر وتطوير رياضة الجو جيتسو على مستوى الدولة، عبر تركيزها على الفئات السنية المختلفة وتخريج المواهب والأبطال القادرين على المنافسة في البطولات العالمية.

وهنأ الظاهري الأندية المتأهلة إلى الدور النهائي من البطولة، مؤكداً أن الجماهير وعشاق الجو جيتسو سيقفون بقوة خلف اللاعبين لتحفيزهم وتشجيعهم لبلوغ منصة التتويج، والظفر باللقب الغالي، مؤكداً أن الجميع على موعد مع نزالات شيقة تعكس التطور الكبير الذي بلغته الرياضة محلياً.

من ناحيته، أشاد إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين، بجهود الاتحاد في الارتقاء برياضة الجو جيتسو عبر تنفيذ وتطبيق الخطط والبرامج التطويرية الناجحة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن تخصيص منافسات مستقلة لفئة الناشئين ضمن البطولة يندرج في إطار المساعي الجادة للتركيز على هذه الفئة الأساسية التي يعول عليها في قيادة دفة الإنجازات المستقبلية للوطن.

وقال الحوسني: الناشئون يمثلون المصدر المتجدد لفرق الكبار من المنتخبات الوطنية، ويعتبر اتحاد الجو جيتسو سباقاً في إبداء الاهتمام وتطوير البطولات المحلية لهذه الفئة، وبالتالي تدعيم البنية الأساسية لهذه الرياضة ورفع أداء اللاعبين بشكل خاص، والأندية والاتحاد على حد سواء يهتمون بتصميم برامج التغذية الصحيحة التي تساعد اللاعبين على الالتزام بالعادات الغذائية المناسبة، بالإضافة إلى السلوكيات الرياضية الجيدة».

وأوضح الحوسني أن مستويات الأداء التي قدمها اللاعبون واللاعبات على البساط أثبتت مهاراتهم العالية، وترجمت جهودهم الكبيرة للمنافسة حتى الأمتار الأخيرة للوصول إلى التتويج.

وشهدت منافسات فئة الناشئين في البطولة ندّية عالية بين الأندية المشاركة، حيث أبدى اللاعبون واللاعبات تصميماً كبيراً على الفوز لضمان تأهل أنديتهم للدور النهائي والوقوف على منصة تتويج البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها 235 ألف درهم.

بدورها، قالت اللاعبة زمزم الحمادي من أكاديمية «بالمز الرياضية تيم 777» بعد تأهل أكاديميتها إلى النزال النهائي، إن المشاركة في هذه البطولة شرف لكل اللاعبين الذين يدركون أهمية الصعود إلى منصة التتويج والفوز باللقب.

وعبرت الحمادي عن سعادتها لمساعدة فريقها في شق طريقه نحو الأدوار النهائية، مؤكدة أن نزالات اليوم كانت صعبة وشاقة أمام لاعبات متحمسات للظهور المشرف والسعي بقوة نحو الانتصار والوصول إلى الرقم واحد.

وتوجه عدنان فاروق الزرعوني لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالشكر لاتحاد اللعبة وفريق عمله على تنظيم هذه البطولة المحلية القوية، التي تجمع أبناء الوطن على بساط التحدي، مؤكداً سعادته بالمساهمة مع زملائه بالوصول بالنادي إلى الأدوار النهائية من المسابقة الغالية.

وأكد خليفة المنصوري لاعب نادي العين، ثقته في قدرة ناديه على المنافسة والوصول إلى منصة التتويج في ختام الجولة النهائية، مع إدراكه التام أن الأندية المشاركة في البطولة تدخل بساط المنافسة متسلحة بذات الإصرار والتصميم للتتويج باللقب.

وأضاف المنصوري أن أداء نادي العين يبشر بأن الفريق يسير على الطريق الصحيح، حيث خاض لاعبوه مجموعة من النزالات الصعبة والحاسمة، ولكن بفضل دعم الجماهير المتواصل وتطبيق تعليمات الجهاز تحقق الوصول إلى النهائي، وستبقى الصدارة هي الهدف الرئيسي.