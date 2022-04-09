تغييرات في تشكيلة «الملك» أمام الاستقلال



علي معالي (دبي)



اشتعل السباق مبكراً في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويتقدمه الريان القطري والهلال السعودي، بفوزهما على استقلال طاجيكستان 3- 2، والشارقة 2- 1 على الترتيب، ويلتقي الريان مع الهلال، والشارقة مع الاستقلال الطاجيكي يوم الاثنين المقبل.

وقدم الشارقة مباراة كبيرة أمام الهلال «حامل اللقب»، ولعب بندية طوال المباراة، وكان باستطاعته الخروج بالتعادل على الأقل، إلا أن الضغط المستمر ل«الزعيم» جعل «الملك» يخسر 1-2 في النهاية، بعد مباراة تكتيكية من الروماني كوزمين مدرب الشارقة، حيث حرص في تشكيلته على أن تعتمد في البداية على التوازن الدفاعي، وعدم المغامرة في مباراة يدرك أنها لن تكون سهلة أمام منافس يحمل كل مقومات التألق القاري.

ولا شك أن مباراة الشارقة أمام بطل طاجيكستان ستكون مختلفة بكل المقاييس، لأنه لم يعد هناك وقت لتعادل أو خسارة، حيث يخطط كوزمين لكيفية خطف بطاقة التأهل من خلال المركز الثاني، وبالتالي يدفع بتشكيلة مختلفة من الأجانب تحديداً في الهجوم بعودة مالانجو وكمارا، أو أحدهما بحسب الرؤية الفنية، وربما يكون ذلك على حساب المدافع الشاب البرازيلي جوستافو.

وتعد خسارة الشارقة أمام الهلال هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين آسيوياً، حيث سبق لهما التعادل من دون أهداف ذهاباً، وتفوق الشارقة 5- 2 إياباً، في «نسخة 2004»، وهناك مباراة رابعة بينهما في جولة إياب النسخة الحالية بالرياض.

وقدم الأوزبكي شوكوروف مباراة كبيرة، وبذل جهداً كبيراً، إضافة إلى الحارس عادل الحوسني الذي تصدى لعدد كبير من الكرات الخطيرة على مدار الشوطين.