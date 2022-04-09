اليوم 09:35
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
تغييرات في تشكيلة «الملك» أمام الاستقلال
تغييرات في تشكيلة «الملك» أمام الاستقلال
9 ابريل 2022 15:20

 
علي معالي (دبي)


اشتعل السباق مبكراً في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويتقدمه الريان القطري والهلال السعودي، بفوزهما على استقلال طاجيكستان 3- 2، والشارقة 2- 1 على الترتيب، ويلتقي الريان مع الهلال، والشارقة مع الاستقلال الطاجيكي يوم الاثنين المقبل.
وقدم الشارقة مباراة كبيرة أمام الهلال «حامل اللقب»، ولعب بندية طوال المباراة، وكان باستطاعته الخروج بالتعادل على الأقل، إلا أن الضغط المستمر ل«الزعيم» جعل «الملك» يخسر 1-2 في النهاية، بعد مباراة تكتيكية من الروماني كوزمين مدرب الشارقة، حيث حرص في تشكيلته على أن تعتمد في البداية على التوازن الدفاعي، وعدم المغامرة في مباراة يدرك أنها لن تكون سهلة أمام منافس يحمل كل مقومات التألق القاري.
ولا شك أن مباراة الشارقة أمام بطل طاجيكستان ستكون مختلفة بكل المقاييس، لأنه لم يعد هناك وقت لتعادل أو خسارة، حيث يخطط كوزمين لكيفية خطف بطاقة التأهل من خلال المركز الثاني، وبالتالي يدفع بتشكيلة مختلفة من الأجانب تحديداً في الهجوم بعودة مالانجو وكمارا، أو أحدهما بحسب الرؤية الفنية، وربما يكون ذلك على حساب المدافع الشاب البرازيلي جوستافو.
وتعد خسارة الشارقة أمام الهلال هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين آسيوياً، حيث سبق لهما التعادل من دون أهداف ذهاباً، وتفوق الشارقة 5- 2 إياباً، في «نسخة 2004»، وهناك مباراة رابعة بينهما في جولة إياب النسخة الحالية بالرياض.
وقدم الأوزبكي شوكوروف مباراة كبيرة، وبذل جهداً كبيراً، إضافة إلى الحارس عادل الحوسني الذي تصدى لعدد كبير من الكرات الخطيرة على مدار الشوطين.

دوري أبطال آسيا
الشارقة
الهلال السعودي
كوزمين
الريان
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©