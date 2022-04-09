الجزيرة يستعد لتعويض خسارة لقاء «التفاصيل الصغيرة»!



مصطفي الديب (أبوظبي)

يخوض الجزيرة تدريبه الختامي غداً، استعداداً للقاء الشباب السعودي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ورغم الخسارة التي تعرض لها «فخر أبوظبي» أمام القوة العراقي 1-2، واحتلاله المركز الثالث خلف الشباب «المتصدر»، بعدما تغلب الفريق السعودي على مومباي الهندي بثلاثية، القوة الجوية «الوصيف» بفارق الأهداف، إلا أن المشوار لا يزال طويلاً، ويمكن للفريق التعويض، خاصة أن مستوى القوة الجوية لم يكن مخيفاً، وباستطاعة الجزيرة رد اعتباره في مباراة الإياب بين الفريقين.

وتحدث الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة عقب الخسارة، مؤكداً أن أول 20 دقيقة من اللقاء شهدت الأفضلية القوة الجوية، مشيراً إلى أن «فخر أبوظبي» عاد بعد التأخر بهدف، ولكن بعض «التفاصيل الصغيرة» حسمت المباراة، ومنها هدف من ضربة ركنية.

وشدد كايزر على أن الإرهاق أثر على فريقه بدرجة كبيرة، خاصة في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم، ولا يمكن لومهم على الخسارة.

وأضاف: عانينا من عدم ترجمة الفرص إلى أهداف، ولابد أن نكون حاسمين أمام المرمى في كل الأحوال، وأن تستغل الفرص التي تتاح لنا، لأنها قليلة بطبيعة الحال في هذه المباريات.