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الرياضي
فييرا.. ميلاد جديد!
فييرا.. ميلاد جديد!
9 ابريل 2022 14:03

مراد المصري (دبي)
«ولدت من جديد»، هكذا وصف المدرب البرازيلي جورفان فييرا، نفسه، رداً على شائعات وفاته التي انتشرت ليلة أمس الأول، ليقوم بدحضها من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، الذي ظهر خلاله وهو يقوم بمشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وفي تواصله مع «الاتحاد»، اعتبر المدرب أن إطلاق هذه الشائعات أمر مخجل للغاية من أشخاص لا يمكن وصفهم، وقال: تلقيت عدداً ضخماً من الاستفسارات من الجميع للاطمئنان علي، لكن الأكثر ألماً ما شعرت به عائلتي التي سارعت للاطمئنان على أيضاً، لكن أخبر الجميع أنني بصحة جيدة، وأنني ولدت من جديد، وأشكر كل من حاول التواصل معي.
وجاء انتشار شائعة وفاة فييرا بشكل سريع عبر المنصات والمواقع الإخبارية العربية، كما بدأ بعض من النجوم بالتعزية بوفاته، ومنهم المصري أحمد حسام «ميدو»، وذلك بالنظر للعلاقة الطيبة التي يحظى بها المدرب مع الوسط الرياضي، وهو المعروف باسم «أبو ياسين»، حيث سبق أن أعلن إسلامه ويحمل اسم «المهدي» بشكل غير رسمي.
ويحظى فييرا بعلاقة طيبة في الوطن العربي بعد مسيرة حافلة سواء في ملاعب الإماراتية، أو من خلال عمله في عدة دول مثل العراق والمغرب وغيرها، وكانت آخر مهمة له تدريب نادي الوحدات الأردني، قبل أن ينفصل عنه سريعاً باتفاق مشترك.

جورفان فييرا
دوري أبطال آسيا
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