الوحدة يودع كأس زايد بالفوز على الجزيرة

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الوحدة فوزاً معنوياً على الجزيرة بهدف دون رد أمس، ودّع به مع الأخير كأس زايد للناشئين تحت 15 سنة، فيما حسم أيندهوفن الهولندي صدارة المجموعة الأولي، بفوزه على جلينا السلوفيني (3 - 2) في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة، ليحتل الفريق السلوفيني المركز الثاني، ويتراجع «العنابي» إلى المركز الثالث، فيما تذيل الجزيرة المجموعة، بعد مشاركة مخيبة للآمال للجارين في النسخة 20 من البطولة.

وحفظ الوحدة بفوزه ماء الوجه بعد خسارته أمام جلينا (1 - 5)، وأمام أيندهوفن (0 - 8)، ورغم ذلك فإن المحصلة النهائية هي مرافقة الجزيرة الذي خسر مبارياته الثلاث واستقبل فيها 16 هدفاً ولم ينجح في تسجيل أي هدف.

ولم يكن حال العين وبني ياس طرفي المجموعة الثانية في البطولة، أفضل حالاً، حيث تأكد خروجهما قبل الجولة الثالثة التي تجري أحداثها اليوم، بمواجهة مباشرة بينهما، بينما لعب بارتيزان الصربي وسبورتينج البرتغالي لتحديد المركزين الأول والثاني.

ورغم أن الهدف الحقيقي لكأس زايد لكرة القدم، ظل منذ انطلاقتها وحتى نسختها الحالية التي تحمل الرقم 20، هو توفير الاحتكاك للناشئين مع مدارس كروية مختلفة حول العالم، بحيث تصقل موهبتهم ويتم تشكيلهم بالشكل الصحيح، إلا أن المشاركة الحالية جاءت مخيبة بشكل كبير للرباعي «الوحدة والجزيرة والعين وبني ياس»، بتحقيقها نتائج عكست الفارق الكبير في القدرات والإمكانيات بين لاعبيها والرباعي الأجنبي أندية أيندهوفن وجلينا وبارتيزان وسبورتنيج، التي لم تجد صعوبة كبيرة في تخطي مرحلة المجموعات والعبور إلى نصف النهائي.

وتعكس الدورة الحالية لكأس زايد الحالة الفنية لأكاديميات كرة القدم في أندية العاصمة، التي يجب أن تراجع حساباتها تقف علي السلبيات لعلاجها حتى يكون البناء القاعدي بشكل سليم.