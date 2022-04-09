«سيدات الرجبي» يتخطى تايلاند وأستراليا في «الآسيوية»

بوكيت (الاتحاد)

حقق منتخب السيدات نتائج جيدة في اليوم الأول للبطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، المقامة حالياً في مدينة بوكيت التايلاندية، حيث فوز منتخب السيدات على تايلاند صاحب الأرض 19-5 وعلى أستراليا 19-0، فيما فاز منتخب الرجال الفوز على تايلاند "ب" 28-5، وخسر أمام سنغافورة 19-7 في المباراة الافتتاحية، كما خسر أمام تايلاند "أ" 15-14 في ظروف صعبة بسبب الأمطار الكثيفة على ملعب المباراة، لكن الفريق لا يزال يملك فرصة اللعب بالأدوار النهائية خلال مباريات اليوم الثاني.

وشهد افتتاح البطولة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، والذي أشاد بالتنظيم المميز الذي قام به الاتحاد التايلاندي رغم التحديات الكثيرة قبل انطلاق البطولة، معرباً عن أمنياته لكافة المنتخبات بالتوفيق والنجاح في المحفل الآسيوي المتميز.

وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي ارتياحه للمستوى الفني الذي شهدته مباريات اليوم الأول، مشيداً بروح الكفاح والعزيمة التي ميزت أداء لاعبي المنتخبات المشاركة، سواء منافسات الرجال أو السيدات في إطار التنافس الرياضي الشريف.

وعبر محمد سلطان الزعابي رئيس بعثة الإمارات، عن سعادته بالنتيجة التي حققها منتخب الرجال على نظيره التايلاندي، الذي يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين بالرغم من الظروف المناخية الصعبة، والفوز مهم ولكن الأهم كسب مجموعة من اللاعبين الشباب، سيكون لهم مستقبل باهر ويبقي أمل بصعود منتخبنا لرديف الرجال إلي نصف النهائي في مباراة الغد مع فريق تايوان.

وقالت فوزية فريدون عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين: سعيدة للنتائج التي حققها منتخب السيدات في اليوم الأول والمستوى الرائع الذي ظهر به جميع اللاعبات والروح العالية والصورة التي ظهر بها المنتخب وأتمنى أن تسير الأمور كما خطط لها بالفوز بكاس البطولة.

وأكد يوسف شاكر مساعد مدرب الإمارات، أن النتيجة تعتبر دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين وحافزاً للإصرار على المنافسة القوية، سعياً لتحقيق كأس البطولة كما كسبنا مجموعة من اللاعبين الشباب، الذين يتم إعدادهم للمشاركة في البطولات المقبلة.