«دولي الجودو» يهنئ بن ثعلوب باليوم العالمي للرياضة

أبوظبي (الاتحاد)

، والذي شارك فيه عدد من الاتحادات الأعضاء من أسرة اللعبة في مختلف قارات العالم، بالتزامن مع يوم السلام العالمي.

وأكد ماريوس في رسالته بأن شجرة السلام التي تم غرسها بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي دولة «هي شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات»، والتي يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 120 عامًا في المتوسط وتُسمى «شجرة الحياة في 2018»، قد أثمرت وساهمت في زيادة الوعي بدور الرياضة في مواجهة الكثير من التحديات، وأبرزها التي يواجها اللاجئون وضمان حقوق هذه الفئات من المجتمع.

وثمنت الاتحادات الأعضاء جهود الاتحاد الدولي بمنحهم الفرصة للمشاركة في مختلف البطولات، بعد أن أثبتت الرياضة حقيقة أنها أداة فعالة لتعزيز وضمان حقوق هؤلاء، من خلال تشجيع الإدماج والتماسك الاجتماعي والرفاهية النفسية والاجتماعية، مما يؤكد أهمية الرياضة بشكل أكبر في هذا المجال.

وأكد الدرعي أن نهج وخطوات القيادة الرشيدة في إمارات الخير والتسامح والسلام، تهدف لنشر الأمل وغرس بذرة الخير داخل وخارج الدولة، عبر الدعم الكبير الذي تقدمه لكل الأعمال الإنسانية، سواء عبر الرياضة، أو الأعمال الخيرية، دون تمييز لعرق أو دين أو جنسية، في مسيرة حافلة بالبذل والعطاء.

وكان اتحاد المصارعة والجودو أول اتحادات الجودو في العالم، التي استضافت عدداً من اللاجئين الرياضيين في بطولة أبوظبي جراند سلام عام 2018، وتوالت بعدها مشاركتهم في البطولات وكان آخرها «أنطاليا جراند سلام» في تركيا في أبريل الحالي.