«العميد» يجدد عقد محمد عبدالرحمن

معتصم عبدالله (دبي)



لم تمنع النتائج السلبية للنصر في «دوري أدنوك للمحترفين»، واحتلال «العميد» المركز التاسع برصيد 25 نقطة بنهاية «الجولة 20»، بعد خسارته أمام ضيفه الشارقة 0-2، استمرار سياسة التركيز على العناصر الشابة في قائمة «الأزرق» وتجديد عقود اللاعبين الشباب.

وبدا إعلان تجديد التعاقد مع المدافع الشاب محمد عبدالرحمن صاحب الـ 21 عاماً، حتى عام 2025، بحضور الدكتور حسن سهيل عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، بجانب الدولي السابق عبدالرحمن إبراهيم والد اللاعب محمد، أشبه بشعار «تواصل الأجيال وصنع المستقبل» المستوحى من شعار «إكسبو 2020».

ودرجت إدارة «العميد» خلال الجزء الثاني من الموسم الحالي الاعتماد على العناصر الشابة، في الانتدابات على صعيد اللاعبين المواطنين، واللاعبين المؤهلين للمنتخبات الوطنية، حيث سبق تجديد التعاقد الحالي، مع المدافع محمد عبدالرحمن، التجديد مع لاعب وسط المنتخب الأولمبي وحتا راشد سالم خلفان «22 عاماً».

وشهد «الميركاتو الشتوي» لـ «العميد» ثلاث تعاقدات جميعها للاعبين الشباب، وبجانب راشد سالم خلفان ضم «الأزرق» الثنائي الباراجواياني ماكس صامويل ألمادا، والبرازيلي ويسلي براجا المنتقل من جلف أف سي، وانضم «الثنائي» لفريق 21 بنادي النصر.

ولا يبدو تجديد التعاقد مع محمد عبدالرحمن بالأمر المستغرب للمدافع الشاب الذي يخوض موسمه التاسع على التوالي «قلعة العميد»، بعدما دشن مشواره موسم 2013- 2014 لاعباً بفريق الأشبال تحت 12 عاماً، قبل أن يتدرج في فرق المراحل السنية مع «الأزرق» في دوريات الأشبال 13، والناشئين تحت 15,16,17، والشباب تحت 18 و19 عاماً، وصولاً إلى فريق تحت 21 والفريق الأول.

ويملك مدافع «العميد» الذي حظي بفرص اللاعب للمرة الأولى في مسابقات المحترفين على صعيد الفريق الأول، خلال الموسم الحالي في «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس رابطة المحترفين» برصيد 9 مباريات، يملك في سجله الدولي مشواراً جيداً مع منتخب الشباب «مواليد 2001»، حيث خاض مع «الأبيض» بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً في 2019، بجانب التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً في 2019 أيضاً.