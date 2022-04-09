تألق أوروبي في رأس الخيمة لتنس الشاطئية

دبي (الاتحاد)

فرض اللاعبون الطليان تألقهم في الأدوار النهائية من النسخة الرابعة لبطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية BT200، والتي نظمها اتحاد التنس برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة، وتنظيم شركة أم باور للخدمات الرياضية، على شواطئ فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، وذلك بعد أن شارك 5 لاعبين إيطاليين في فئتي الرجال والسيدات، إضافة إلى أبطال فرنسا وألمانيا وإسبانيا، والذين تفوقوا بحصد المراكز الأولى.

وأسفرت النتائج عن فوز الثنائي الفرنسي نيكولاس جيوناتي، والإيطالي ماتيو سبوتو بلقب النسخة الرابعة لبطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية، وذلك بعد فوزهما على الثنائي الإيطالي دوريانو بيكاسيولي وديجو بوليتيناري بمجموعتين (6-1) في كلتا المجموعتين.

وفي المقابل، أحرز لقب السيدات الثنائي الألمانية مارايكا بيج لماير والإسبانية إيفا فيرنانديز، بعد تغلبهن على الثنائي الإيطالي جريتا جيوستي وفيرونيكا فيساني بمجموعتين أيضاً وبواقع (7-5) و(6-3).

وتوج أحمد عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، الفائزين في ختام منافسات البطولة التي أقيمت بنسختين، وبجوائز إجمالية بلغت نحو 30 ألف دولار أميركي، مما يجعلها أغلى بطولات التنس الشاطئية في الإمارات.

وعبر نائب رئيس الاتحاد عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في تنظيم بطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية، والذي يأتي امتداداً للنجاحات السابقة التي حققها اتحاد التنس خلال الفترة الماضية، واصفاً الإمارات أنها واجهة مميزة في التنس الشاطئية لما تتمتع به من شواطئ جميلة، وبنية تحتية مميزة، ومؤكداً أن الشراكة التي تجمع اتحاد التنس مع مختلف الجهات الرياضية وغير الرياضية، تسهم باستمرار في تطور اللعبة، ومنها دائرة التنمية السياحية في رأس الخيمة، الأمر الذي يعكس النقلة النوعية التي تشهدها هذه اللعبة في الدولة.

وأكد أيضاً أن البطولات التي أقيمت في دبي ورأس الخيمة في وقت سابق أرست قواعد لتطورها، منوهاً إلى أن بناء منتخب قوي في هذه الرياضة هو أحد أهداف اتحاد اللعبة مستقبلاً.