يعقوبييف بطل «الخاطف» في «دولية الشارقة للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

حقق الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك يعقوبييف لقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج الخاطف، بنسختها السابعة والعشرين التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 31 دولة، من بينهم عدد كبير من أصحاب الألقاب الدولية.

وجاءت صدارة بعقوبييف بعدما حسم اللقب برصيد 8 نقاط من 9 جولات بواقع 7 انتصارات وتعادلين، فيما جاء بالمركز الثاني وبنفس الرصيد من النقاط المولدافي فايوريل لورداتشيسكو، والأوزبكي جواهر سينداروف بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط أيضاً، ليبتعد هو والمولدافي فايوريل عن صاحب المركز الأول بفارق نقاط كسر التعادل، والرابع الفلبيني أوليفر ديماكيلينج برصيد 7.5 نقطة، وجاء المخضرم الهولندي ايفان سوكولوف بالمركز الخامس وحل سادساً الصربي إيجور ميلادينوفيتش.

وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي، وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ووجه الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته للبطولة وللنادي، وإلى مجلس الشارقة الرياضي، مشيراً إلى أن البطولة في نسختها 27 حققت نجاحاً تنظيمياً عالي المستوى، باستقطابها لأفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم.

وأضاف: الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تحظى بها جميع أندية الشارقة تسهم دوماً في تحقيق النجاح المنشود لأي تظاهرة عالمية، والتي بدورها تبرز الوجه الحضاري والرياضي والسياحي لإمارة الشارقة.

وكانت بطولة الشطرنج السريع قد اختتمت، حيث حقق لقبها الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، متفوقاً على العديد من الأساتذة الدوليين الكبار.

وتعتبر بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج واحدة من أهم وأعرق بطولات الشطرنج السريع والخاطف على مستوى العالم، في ظل مشاركة أفضل الأساتذة الدوليين الكبار، واللاعبين الدوليين، وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم.